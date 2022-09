OM-Lille : Tudor et Guendouzi soutiennent un taulier après son calvaire

Publié par Dylan le 11 septembre 2022 à 12:25





OM-Lille : Après une soirée cauchemardesque face au LOSC, un défenseur central a pu compter sur le soutien de Mattéo Guendouzi et d'Igor Tudor.

OM-Lille : Mattéo Guendouzi vole au secours de Balerdi

Léonardo Balerdi a vécu une terrible soirée samedi face au LOSC de Paulo Fonseca. Si les Phocéens ont retrouvé la tête du championnat de Ligue 1 avec une victoire (2-1), le défenseur central n'y aura quasiment pas participé alors qu'il était... titulaire. Les incompréhensions se sont enchaînées pour le joueur de 23 ans : tout d'abord, Balerdi a été sorti à la 25ème minute de jeu, remplacé par Nuno Tavares. Puis, il a été copieusement sifflé par le public du stade Vélodrome, alors qu'il a été pourtant été bon dans l'axe jusqu'à présent.

S'il a été assurément moins à l'aise en étant central droit face à Lille, Léonardo Balerdi a subi une sacrée déconvenue qu'il n'avait pas forcément mérité. Interrogé par la presse à la fin du match, Mattéo Guendouzi est venu à la rescousse de l'ancien du Borussia Dortmund : « On sait tous que c'est un moment difficile de sortir très tôt dans le match, mais Léo (Balerdi) c'est un mec avec une super mentalité, un mec très costaud. Je sais que ça ne doit pas être facile pour lui, mais il va retravailler dur à l'entraînement, il va jouer encore beaucoup de matchs et on a totalement confiance en lui » a souligné le milieu de terrain de 23 ans.

OM-Lille : Tudor s'explique sur la sortie prématurée de Balerdi

Autre acteur de la soirée cauchemardesque de Balerdi : Igor Tudor. Le technicien croate a décidé de sortir prématurément l'international argentin (2 sélections) à la 25ème minute mais s'est expliqué sur son choix, comme pour celui de mettre Dimitri Payet sur le banc. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, Balerdi n'est pas sorti pour sa mauvaise performance d'après Igor Tudor : « J'ai dû faire ce que je n'aime pas faire. Je n'aime pas sortir un joueur comme ça. Ce n'est pas parce qu'il a mal joué. J'avais l'impression que l'arbitre avait le carton facile et je ne voulais pas qu'il risque de prendre un autre carton. C'est pour cela qu'il est sorti. » a ainsi déclaré le coach de l'OM après le match.

Sifflé par le public marseillais, Léonardo Balerdi a même reçu le soutien de son entraîneur : « Je n'ai pas aimé le fait qu'il soit sifflé. Je ne trouve pas ça beau de siffler ses propres joueurs. Surtout que c'est un bon gars, il donne toujours le maximum. Par le passé et même ce soir, il a toujours fait des bons matches, parce que c'est un bon joueur ». Le taulier argentin de 23 ans peut donc être rassuré, lui qui a disputé jusqu'ici 8 rencontres avec l'OM en ce début de saison. Il pourrait même être titulaire face à l'Eintracht Francfort mardi en Ligue des Champions, avec la blessure de Samuel Gigot et la suspension de Chancel Mbemba.