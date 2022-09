OM : La relation entre Tudor et Guendouzi s'est améliorée

Publié par Dylan le 11 septembre 2022 à 14:48





OM : Très souvent titularisé, Mattéo Guendouzi ne souffle pas beaucoup. Son entraîneur, Igor Tudor, ne cesse de l'encenser en conférence de presse.

OM : Igor Tudor séduit par Mattéo Guendouzi

La relation n'a pas toujours été au beau fixe entre Mattéo Guendouzi et Igor Tudor. D'ailleurs, elle n'avait pas bien commencé, avec une altercation entre les deux hommes durant la mi-temps d'OM-Milan AC, lors de la préparation d'avant-saison. Mais depuis, les choses ont bien changé. Cette altercation a donné naissance à une véritable relation de confiance entre Igor Tudor et Mattéo Guendouzi. Le technicien croate a même plaisanté en conférence de presse samedi : « Comment savez-vous ce qui s'est passé à la mi-temps contre le Milan ? Vous avez des oreilles partout ? Je rigole je vous taquine ! ».

Après la victoire précieuse contre Lille (2-1) au Vélodrome, Igor Tudor en a profité pour dire tout le bien qu'il pense de son milieu de terrain. « C'est un joueur fantastique, c'est un joueur de caractère et j'aime les joueurs de caractère. C'est quelque chose qui me plait. Depuis le début, j'ai vu une nette progression de sa part. C'est un privilège de l'avoir avec nous. » a encensé l'entraîneur du club phocéen.

OM : Guendouzi heureux de jouer sous les ordres de Tudor

Également invité à réagir sur sa relation avec Igor Tudor, Mattéo Guendouzi a rendu la pareille à son entraîneur : « J'ai une bonne relation avec lui, on essaye de beaucoup communiquer. (Sur les nouveaux systèmes de jeu) J'essaye d'apprendre, il parle beaucoup au quotidien. J'ai commencé à progresser, je suis mieux depuis quelques matchs et c'est vrai qu'il me fait beaucoup confiance. Je suis très content de travailler avec lui. »

L'ancien d'Arsenal est un élément incontournable de l'effectif d'Igor Tudor, lui qui a été titularisé à six des sept rencontres de l'OM en Ligue 1 cette saison. La seule exception étant le match contre Auxerre, où il a débuté en tant que remplaçant. Sa bonne relation avec l'entraîneur croate profite assurément au club phocéen, qui surfe sur une très bonne dynamique avec une place de leader récupérée contre le LOSC. À l'aube d'un match très important contre l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions mardi, Igor Tudor aura une nouvelle fois besoin de son milieu pour aller chercher un bon résultat au Vélodrome.