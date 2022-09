Ligue 1 ACA 0-1: L’OGC Nice expédie l’ AC Ajaccio en crise

Publié par Gary SLM le 12 septembre 2022 à 05:39





La crise déjà l'AC Ajaccio ? L'ACA vient d'essuyer face à l'OGC Nice une 6e défait en Ligue 1 et cela passe mal. L'avenir d'Olivier Pantaloni est en pointillé.

L'OGC Nice écœure Ajaccio, Olivier Pantaloni en danger

La récolte est bien maigre, voir inexistante pour l'ACA dans ce début de saison. L'AC Ajaccio, adversaire de l'OGC Nice dimanche, dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1, s'est une nouvelle fois incliné. C'est sur un petit bijou d'Andy Delort à la 65e minute du match que le club corse a encaissé une nouvelle défaite qui devrait laisser des traces.

En effet, l'AC Ajaccio reste bon dernier du championnat Ligue 1 avec seulement 1 petit point à son compteur, lequel point avait été pris lors de son match nul le 14 aout dernier face au RC Lens. Depuis lors, l'équipe dirigée par l'entraîneur Olivier Pantaloni ne cesse d'aligner des déconvenues.

Une défaite 2-1 face au Stade Rennais avait remis la tête du club sous l'eau avant que le LOSC (1-3) ne vienne aggraver la situation. Montpellier HSC n'avait pas non plus fait dans la demi-mesure avec son résultat 2-0 à domicile face aux Acéistes. Le FC Lorient n'a pas plus laissé de chances au club de se relancer grâce à son succès 0-1 que vient de lui rappeler l'OGC Nice ce dimanche.

Difficile opération maintien pour l'ACA

Désormais, c'est très clair, l'AC Ajaccio joue le maintien et pour l'heure, tout est mal embarqué. Avec son mauvais résultat qui le confirme au rang de tout dernier du championnat Ligue 1, à 4 points de distance de ses deux concurrents directs, le SCO Angers et le Stade Brestois, l'avenir s'est soudainement assombri pour les joueurs et le coach Pantaloni.

Il espérait la jouer à la Franck Haise, qui dès la première année du retour du Racing club de Lens en L1, avait titillé le top 5 avant de finir 7e du classement.

La nouvelle défaite des Ajacciens pourrait déjà faire une lourde victime. Olivier Pantaloni est sur un siège éjectable. L'entraîneur ne s'est lui-même pas gêné pour dire qu'il est « Impossible que ça continue comme ça ». Même si personne n'en parle encore de façon officielle, les dirigeants du club commencent à se poser des questions sur l'avenir de leur coach dont les jour sur le banc de l'ACA sont comptés.

La nouvelle défaite de l'ACA, lors de la réception des aiglons, est en tout cas une très mauvaise nouvelle qui crée des lendemains incertains pour le staff technique de l'équipe.