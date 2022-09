RC Lens : La grande annonce de Gradit après sa grave blessure

Publié par Ange A. le 11 septembre 2022 à 23:35





RC Lens : Le message d’espoir de Jonathan Gradit après sa blessure

Le Racing Club de Lens poursuit sa série d’invincibilité en ce début de saison. Vendredi, le RC Lens s’est imposé sur le plus petit des scores à domicile contre l’ESTAC. Le salut des Sang et or est venu de Kevin Danso avant la mi-temps. Le seul hic de la soirée est la sortie sur blessure de Jonathan Gradit. Le défenseur central a été contraint de laisser ses partenaires juste après le premier quart d’heure. Comme l’a confirmé Franck Haise, le défenseur de 29 ans souffre d’une fracture de la clavicule. Il ne devrait pas signer son retour à la compétition avant la Coupe du monde. Pas de quoi décontenancer le nouveau patient de l’infirmerie lensoise. Dans un message sur Instagram, le défenseur central s’est montré optimiste quant à son retour et reconnaissant pour le soutien reçu.

« Il y a des moments plus compliqués que d’autres et celui-ci en fait partie mais on va faire le maximum pour revenir au plus vite aider la team RC Lens. Merci à tous pour vos nombreux messages qui me donne beaucoup de force. Bravo à l’équipe d’avoir pris les 3 points et de prolonger cette série de 15 matchs c’est énorme », a écrit Gradit sur le réseau social.

Une nouvelle signature dans les tuyaux chez les Sang et or

Jonathan Gradit sur le flanc, le Racing Club de Lens devrait compenser son absence. Le RC Lens devrait recruter un joker médical pour renforcer ses rangs. Le Républicain Sportif a récemment dévoilé un intérêt de Lens pour Alexander Djiku. Le défenseur du RC Strasbourg disposait d’un bon de sortie cet été. L’international ghanéen (14 sélections/1 but) arrive en fin de contrat au RCSA au terme de la saison.

Outre la piste menant au Ghanéen, les Sang et or lorgneraient également en Ligue 2. Le club artésien aurait aussi des vues sur Kiki Kouyaté, sociétaire du FC Metz. Le défenseur malien pousse pour son départ du club mosellan. Relégué en Championship (D2 anglaise), Burnley courtiserait aussi le défenseur central âgé de 25 ans.