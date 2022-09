OL-PSG : Jean-Michel Aulas lance déjà un avertissement au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2022 à 22:17





En clôture de la 8e journée de Ligue 1, l’OL reçoit le PSG dimanche prochain. Jean-Michel Aulas, le président lyonnais, est déjà confiant pour son équipe.

OL-PSG : Jean-Michel Aulas promet une « bonne surprise »

Battu hier soir par l’AS Monaco (2-1) au Stade Louis II en clôture de la 7e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a trouvé des arguments dans son jeu pour espérer créer la surprise dimanche prochain contre le Paris Saint-Germain. En effet, Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, préfère se baser sur les statistiques flatteurs de son équipe pour promettre du lourd face à la bande de Lionel Messi. D’abord en relayant les chiffres importants de ce match de Monaco, où les hommes de Peter Bosz ont tenté quasiment deux fois plus de frappes que l’équipe du Rocher.

Ensuite, Aulas s’est fendu d’un petit flatteur en écrivant sur Twitter : « c’est révélateur ou pas. Ce sont les ingrédients de demain ! Soyons tous derrière Alex (Lacazette, NDLR), Coco (Tolisso) et le groupe on aura une très bonne surprise dimanche », persuadé que la machine lyonnaise se met en route et pourrait donc faire très mal à l’avenir. Le choc de la huitième journée de Ligue 1 entre l’OL et le PSG est ainsi d’ores et déjà lancé.

OL-PSG : Un match décisif pour l’avenir de Peter Bosz ?

Après deux défaites consécutives en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais va se présenter devant le Paris Saint-Germain dimanche prochain au Groupama Stadium. Mais si l’inquiétude grimpe à Lyon, alors que les Gones devaient profiter du début de saison, du calendrier favorable et de l’absence de Coupe d’Europe pour se mêler d’entrée de jeu à la lutte pour le podium, Peter Bosz assure ne pas être en danger malgré les défaites de suite à Lorient (2-0) et contre Monaco (2-1).

« Si je suis sous pression? Non pas du tout. Pourquoi je serais sous pression ? Expliquez-moi. Je sais qu'on vient de perdre deux matches de suite, ça peut arriver », a dédramatisé l’entraîneur néerlandais sur Amazon Prime, dimanche soir, à Monaco. Reste à savoir si Jean-Michel Aulas sera du même avis que lui en cas de nouvelle défaite face aux Parisiens. Pour rappel, l’OL occupe la 5e place du classement après 7 matches.