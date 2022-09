Barça Mercato : Griezmann, Barcelone prépare un deal somptueux

Publié par Thomas G. le 13 septembre 2022 à 10:42





Barça Mercato : Avant d'affronter le Bayern Munich ce soir, le FC Barcelone pourrait boucler un accord pour le transfert d'Antoine Griezmann.

Barça Mercato : Le FC Barcelone négocie pour Antoine Griezmann

La situation économique du FC Barcelone est toujours inquiétante et les Blaugranas doivent dégraisser leur effectif. Face à cette urgence, les Catalans tentent par tous les moyens de renflouer les caisses du club. Le départ d’Antoine Griezmann à l’Atlético Madrid devait rapporter 40 millions d’euros au Barça, mais les Colchoneros ne souhaitaient pas lever l’option d’achat. Ainsi, le champion du monde français ne jouait pas plus de 30 minutes par match pour ne pas obliger l’Atlético Madrid à payer cette somme. Le Barça souhaitait contrer la stratégie des Rojiblancos en portant plainte auprès de la Liga et exiger un paiement immédiat des 40 millions d’euros.

Selon les informations de Loïc Tanzi, le FC Barcelone et l’Atlético Madrid sont proches de trouver un accord pour baisser l’option d’achat d’Antoine Griezmann. Le bon de sortie du champion du monde français serait désormais de 25 millions d’euros. Un manque à gagner conséquent pour les Blaugranas qui avaient acheté l’international français 120 millions d’euros en 2019. Cet accord probable entre les deux clubs pourrait permettre à Antoine Griezmann de retrouver une place dans le onze de Diego Simeone. De bon augure pour le natif de Mâcon, à quelques mois de la Coupe du Monde.

Barça Mercato : Le FC Barcelone a rendez-vous avec le Bayern

Le FC Barcelone et le Bayern Munich s’affrontent ce soir à l’Allianz Arena pour le choc de cette deuxième journée de Ligue des Champions. Le Barça a un test grandeur nature pour voir les progrès accomplis depuis la dernière confrontation face aux Bavarois. Cette rencontre devrait être décisive dans ce groupe C, plus communément appelé le "groupe de la mort", où se trouvent l’Inter Milan et le Viktoria Plzen.