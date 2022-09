Barça Mercato : Avant Griezmann, signature imminente à Barcelone

Publié par Thomas le 13 septembre 2022 à 14:42





Barça Mercato : Alors que le FC Barcelone est sur le point de régler le dossier Antoine Griezmann, le club va boucler une signature précieuse jeudi.

Barça Mercato : Gavi va prolonger ce jeudi au FC Barcelone

Auteur d’un mercato XXL cet été, avec les signatures de sept nouveaux joueurs, le FC Barcelone compte encore moduler son effectif d’ici le mois de janvier. Si l’effectif de Xavi semble paré pour toutes les compétitions de la saison, le club catalan travaille toujours pour blinder le contrat de ses jeunes talents. Après avoir prolongé Ousmane Dembélé cet été, les Blaugranas seraient sur le point de boucler l’extension de contrat d’une autre sensation.

D’après Sport, le Barça va obtenir la signature du jeune Gavi, qui prolongera son contrat jusqu’en 2026 dans son club formateur. Véritable pilier du onze de Xavi malgré ses 18 ans, le milieu de terrain était en négociations avancées depuis de longs mois avec ses dirigeants pour poursuivre son aventure au-delà de 2023. Malgré les intérêts prononcés de clubs comme Man City, Liverpool ou le Bayern Munich, Gavi va bien prolonger chez les Catalans avec qui l’idylle semble totale. D’après la source, l’international espagnol (10 sélections) paraphera son nouveau contrat ce jeudi.

Barça Mercato : Antoine Griezmann devrait être vendu pour 25M€

En parallèle de la prolongation de Gavi, sur le point d’être finalisée, Mateu Alemany serait en passe de trouver une solution à l’épineux dossier Antoine Griezmann. Prêté une deuxième saison à l’Atlético Madrid, l’international français connaît une passe délicate chez les Rojiblancos, où son temps de jeu est drastiquement réduit. Et pour cause, si le natif de Mâcon joue plus de 30 minutes par rencontre, l’Atlético devra payer une indemnité de 40 millions d’euros au FC Barcelone, comme le stipule sa clause de contrat. Une somme trop importante pour l’équipe de Diego Simeone, qui travaille avec le Barça pour réduire ce montant.

Alors qu'Antoine Griezmann n’a jamais été titularisé depuis la reprise, le joueur de 31 ans devrait enfin voir sa situation évoluer. D’après Loïc Tanzi, les deux clubs espagnols seraient proches de trouver un accord pour réduire la clause du joueur à 25 millions d’euros. Une indemnité que paieraient alors les Colchoneros. Une superbe nouvelle donc pour Grizou mais aussi pour Didier Deschamps qui commençait à s’inquiéter de la situation de son protégé à quelques mois du Mondial au Qatar.