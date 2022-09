OM : La vérité éclate sur de possibles tensions entre Payet et Tudor

Publié par Timothée Jean le 13 septembre 2022 à 21:12





Nouvel entraîneur de l’ OM, Igor Tudor ne semble pas compter sur Dimitri Payet en ce début de saison. Cette situation suscite diverses spéculations.

OM : Dimitri Payet toujours exemplaire à Marseille

Cette saison, les matchs n'ont plus la même saveur pour Dimitri Payet. Titulaire indiscutable à l'Olympique Marseille, le milieu offensif de 35 ans a vu son statut basculé depuis la prise de fonction d’Igor Tudor. Il assiste régulièrement aux rencontres de son équipe depuis le banc des remplaçants. La preuve, l’ancien meneur de jeu de l’AS Saint-Etienne a été laissé sur le banc de touche lors des deux derniers matchs de l’ OM. Un statut inédit pour le capitaine marseillais, qui traverse visiblement une situation compliquée à Marseille.

Mais il en faut plus pour abattre le Réunionnais. En dépit de son temps de jeu qui a chuté de façon considérable en ce début de saison, Dimitri Payet ne fait pas de vagues et reste professionnel malgré une frustration tout à fait compréhensible. « On sait que c'est une situation difficile pour lui. Il a beaucoup joué l'année dernière, mais ça reste un professionnel, il garde le sourire », a récemment souligné Mattéo Guendouzi dans des propos rapportés par Canal +.

OM : Dimitri Payet se tient prêt à répondre présent

Peu importe cette situation frustrante sous les ordres d’Igor Tudor, le milieu offensif garde un état d’esprit très positif. Dimitri Payet sait qu’il doit se tenir prêt à répondre présent sur le terrain lorsque son entraîneur fera appel à lui. Ce sera d’ailleurs le cas ce mardi soir lors du choc OM-Francfort. Le technicien croate a toujours confiance en son capitaine et compte l’aligner pour cette rencontre comptant pour la deuxième journée de Ligue des Champions. « Avec Dimitri, nous avons parlé. Je lui ai expliqué mon plan, comme nous jouons tous les trois jours, il sera titulaire mardi. C’est un joueur qui répond toujours présent quand on fait appel à lui, il se sent mieux après son petit problème », confiait Igor Tudor en conférence de presse.

Dimitri Payet compte ainsi profiter de cette titularisation pour aider son équipe. C’est tout ce qu’il souhaite en ce début de saison. Ceux qui annonçaient une situation invivable entre les deux hommes risquent d’être déçus. L’international français reste toujours exemplaire dans le vestiaire de l’ OM et Igor Tudor connaît son importance au sein du groupe. C'est aussi pour cela que le Réunionnais n’a affiché aucun état d’âme concernant sa relégation brutale sur le banc de touche.

Le numéro 10 de l’ OM fera de son mieux pour accompagner la progression de son équipe. « La semaine prochaine, je suis sûr qu'il aura du temps de jeu et qu'il nous aidera en Ligue des champions et en Ligue 1. Il fera des différences, on a confiance en lui », a ajouté Mattéo Guendouzi. Battu à Tottenham la semaine dernière, l’ OM tentera de s’imposer ce soir face à Francfort au Vélodrome, en espérant que les supporters des deux équipes ne se fassent pas trop remarquer.

OM-Francfort : Tudor espère que le match sera une belle fête

À noter que Marseille a déjà eu son lot d’incidents durant la dernière campagne européenne. Avec la venue des milliers de supporters allemands pour le choc OM-Francfort, des mesures exceptionnelles ont été prises afin d’éviter de nouveaux débordements. L’entraîneur Igor Tudor a lancé un appel au calme et espère que ce match sera une belle fête. « J'invite vraiment les supporters à ce que ce soit une fête du football, un exemple de soutien », a-t-il déclaré.

En dépit de cet appel au calme, la situation est de plus en plus tendue et promet une rencontre électrique. La venue de l'Eintracht Francfort, encore sonné par sa défaite à domicile face au Sporting Portugal (0-3), est l'occasion rêvée pour les Phocéens d'acter leur première victoire dans la compétition cette saison. Les hommes d’Igor Tudor sont déterminés à accomplir cette mission.