FC Nantes Mercato : Une grosse cible en défense s'éloigne pour le FCN

FC Nantes Mercato : Alors que l'idée d'une arrivée hors mercato d'un joker médical était à l'étude, le FCN voit sa cible prioritaire s'éloigner.

FC Nantes : Fabien Centonze ne devrait pas rejoindre les Canaris

Auteur d’un mercato pour le moins décevant, marqué par des échecs cuisants sur de nombreux dossiers, le FC Nantes réalise un début de saison mitigé. Si la récente victoire en Europa Ligue contre l’Olympiakos a fait chavirer les supporters Jaune et Vert, le FCN connaît une passe délicate en championnat avec seulement 6 points pris en 7 journées. Une tendance négative notamment expliquée par un manque de profondeur à certains postes, raison pour laquelle Antoine Kombouaré souhaitait enrôler un joker médical ces derniers jours.

Et justement, d’après Ouest-France, la piste la plus chaude des Canaris se nommerait Fabien Centonze, actuellement sous contrat avec le FC Metz. Le latéral droit français, également visé par le Stade Rennais en cas de départ d’Hamari Traoré, serait la priorité du FC Nantes, lui qui pourrait débarquer en tant que joker médical comme il évolue dans le championnat de France. Blessé depuis la rencontre face à Rodez, Centonze est actuellement en phase de reprise avec les Grenats, lui qui avait manqué une grande partie de la saison dernière en Ligue 1 à cause d’une déchirure musculaire.

Si le joueur ne se montre pas fermé à l’idée de rejoindre la Beaujoire, le dossier aurait pris du plomb dans l’aile. D’après les informations d’Emmanuel Merceron, la venue du défenseur de 26 ans à Nantes semble compromise. Le joueur ne serait pas prêt physiquement pour le haut niveau après de longs mois de convalescence mais aussi mentalement après avoir vu son transfert sur les bords de l’Erdre refoulé par la direction messine.

FC Nantes Mercato : Le FCN a fait le forcing le dernier jour pour enrôler Centonze

Coté à 5 millions d’euros par le FC Metz, Fabien Centonze a vu cet été plusieurs offensives des Canaris pour le recruter. Si la première offre des Jaune et Vert, estimée à 3 millions d’euros, a rapidement été déclinée par les Grenats, le FCN est revenu à la charge avec une somme supérieure de 500 000 euros. Bis repetita pour Metz qui a alors refermé le dossier. Si Waldemar Kita a tenté un prêt payant avec option d’achat pour un montant de 4 millions d’euros dans les dernières secondes du mercato, l’opération a finalement capoté, au grand dam du joueur mais aussi d’Antoine Kombouaré.