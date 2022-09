FC Nantes : L'énorme sortie de Kombouaré après l'Olympiakos

Publié par Ange A. le 09 septembre 2022 à 02:34





FC Nantes : Antoine Kombouaré a réagi à l’entrée en matière réussie du FCN en Ligue Europa jeudi contre l’Olympiakos à La Beaujoire.

FC Nantes : Le FCN frappe l’Olympiakos d’entrée

Vainqueur de la Coupe de France, le FC Nantes a signé son retour en Coupe d’Europe ce jeudi. Le FCN a marqué son retour en signant une victoire. Nantes a dominé l’Olympiakos (2-1) pour la 1re journée de la Ligue Europa. Mostafa Mohamed (32e) a ouvert le score pour les siens dans le premier acte. Une maladresse de Samuel Moutoussamy (50e) a permis aux visiteurs de revenir au score au retour des vestiaires. La délivrance des Canaris est venue d’Evann Guessand, une autre recrue estivale, dans le temps additionnel. Avec ce succès, le FCN se remet de son revers contre subi à domicile dimanche dernier contre le PSG (0-3). Le club des bords de l’Erdre peut préparer son prochain rendez-vous contre Lorient avec sérénité.

La grande satisfaction d’Antoine Kombouaré

Entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré n’a pas manqué d’exprimer sa fierté après le résultat du soir. Le coach du FCN salue autant la prestation de ses poulains que l’appui du public de La Beaujoire. « Il fallait faire un match de folie. Bien sûr que le public est important, on a été soutenus jusqu’au bout. Ça nous a permis d’y croire jusqu’au bout. C’est aussi la victoire du jeu qu’on a produit, on a fait ce qu’il fallait pour pousser, bousculer l’adversaire et le faire craquer. Je suis extrêmement fier de la performance de mes joueurs », a déclaré le technicien kanak selon les propos relayés par RMC Sport.

Reste maintenant à savoir si cette victoire permettra au FCN d’enclencher une nouvelle dynamique. Avant sa victoire contre l’Olympiakos, Nantes restait sur deux matchs sans succès en championnat. Une victoire contre Lorient dimanche prochain permettra de mieux aborder le prochain rendez-vous européen. Ce sera en déplacement en Azerbaïdjan sur la pelouse de Qarabag, défait par Fribourg (2-1) lors de cette 1re journée.