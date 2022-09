Maccabi-PSG : La compo du Paris SG tombe avec de grosses surprises

Publié par Thomas le 14 septembre 2022 à 12:08





Jour de match pour le Paris SG, qui se déplace ce mercredi en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa. Découvrez la compo du PSG concoctée par Galtier.

PSG : Un match piège dans une ambiance hostile

Après sa courte victoire contre le Stade Brestois samedi dernier, le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue des Champions ce soir contre le Maccabi Haïfa. Vainqueur de la Juventus (2-1) la semaine passée lors de la première journée, les hommes de Christophe Galtier se confrontent désormais au petit poucet du groupe H dans une ambiance qui promet d’être électrique. Une rencontre piège pour Paris, qui ne devra pas baisser en intensité par crainte de se faire surprendre. « Je parle à mes joueurs de la qualité de l’adversaire et de l’intensité qu’il risque d’y avoir. Le fait que Paris a déjà perdu contre le Maccabi Haïfa ? Je n’en parlerai pas aux joueurs car les clubs ont évolué. Mes joueurs sont formatés pour jouer cette compétition et ils sont tous concentrés sur ce qu’ils ont à faire dans ce genre de rendez-vous. On va jouer face à un adversaire difficile », indiquait hier l’entraîneur du PSG en conférence de presse. À cette occasion, les Rouge et Bleu devraient débuter avec un onze inédit.

PSG : Sans Kimpembe, Galtier opére plusieurs changements

Privé de Presnel Kimpembe, out pour 6 semaines, Christophe Galtier doit repenser son axe défensif, mais également faire souffler certains cadres en vue des prochaines échéances. Grande révélation de ce début de saison, le 3-4-3 instauré par la nouvelle direction parisienne devrait perdurer malgré l’absence de l’international français qui devrait ce soir être remplacé par le surprenant Danilo. Le milieu défensif portugais a montré à plusieurs reprises sa fiabilité dans la défense à 3 du Paris SG et devrait assurer une nouvelle fois son rang ces prochaines semaines.

Sur les ailes, le très sollicité Achraf Hakimi devrait débuter sur le banc, de quoi entrevoir une deuxième titularisation de la recrue Nordi Mukiele. Au milieu cet fois-ci, le doute subsiste sur la présence de Vitinha au côté de Marco Verratti. L’international portugais, sensation depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, pourrait souffler ce soir et laisser sa place à Fabien Ruiz, à en croire Le Parisien. En ce qui concerne le trio offensif, Christophe Galtier ne devrait pas toucher à ses trois stars, Mbappé, Neymar et Messi.

Le PSG privé de ses ultras en Israël

Via un communiqué publié en début de semaine, le Collectif Ultra Paris (CUP) a annoncé qu'il ne réalisera pas le déplacement en Israël ce mercredi pour soutenir le club de la capitale. Une décision liée aux conditions d'entrées en Israël, que le groupe de supporters juge " liberticides ". Comme le rappelle L'Équipe, les relations entre le CUP et Israël ont toujours été tendues, à cause notamment du soutien de groupe francilien à la Palestine. Dans le même temps, le club du Maccabi Haïfa a lui aussi communiqué sur cette rencontre, indiquant qu'aucun supporter du PSG ne serait accepté dans l'enceinte (hors parcage visiteur).

Via un tweet intitulé " Notre Maison, Nos Règles ", le club israëlien a ainsi disuadé la communauté parisienne basée sur place de se rendre dans les tribunes du stade, de quoi lancer cette rencontre déjà bouillante. " Je ne connais pas le motif exact. Mais les Ultras c’est une pièce importante dans notre club dans notre quotidien, pendant nos matchs. Ils ont fait des ambiances incroyables à l’extérieur. C’est dommage qu’ils ne soient pas là. On va quand même avoir des gens avec nous là-bas. Il faut aller chercher les 3 points dans toutes les conditions ", déclarait le capitaine du Paris SG, Marquinhos, en conférence de presse hier après-midi.

Sergio Ramos, un retour au plus haut niveau qui fait du bien

Arrivé libre l'année dernière après 16 saisons au Real Madrid, Sergio Ramos avait connu un premier exercice pour le moins délicat au Paris Saint-Germain. Souvent blessé et relégué au second plan derrière Marquinhos et Presnel Kimpembe, le défenseur espagnol faisait figure d'erreur de casting sous Mauricio Pochettino. Un temps annoncé sur le départ, le star de 36 ans a finalement signé une montée en puissance inespérée ces derniers mois. Revenu à son meilleur niveau, Sergio Ramos enchaîne les rencontres en tant que titulaire dans le nouveau système de Christophe Galtier et semble plus que jamais épanoui.

Très convaincant depuis la reprise, l'ancien capitaine de la Roja n'a pas manqué de bluffer ses coéquipiers à commencer par son coéquipier Marquinhos. " La saison dernière, on n'a pas pu beaucoup jouer ensemble mais tu voyais que c'était un grand champion. Aujourd'hui, il enchaine les matchs et ça fait plaisir de jouer à ses côtés. Il a la rage et l'envie sur le terrain. Je cherche toujours à évoluer, encore plus quand tu as des grands champions à côté de toi. J'ai vu passer plusieurs grands joueurs ici et j'essaie de prendre un peu de chacun ", confiait hier le capitaine parisien au sujet de son compère de la défense centrale.

Compo propable du PSG contre le Maccabi Haïfa :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : Danilo, Marquinhos, S. Ramos

Milieux de terrain : N. Mukiele, M. Verratti, F. Ruiz, N. Mendes

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, Neymar