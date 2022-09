PSG-Brest : Le verdict tombe pour Kimpembe après son coup de sang

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2022 à 16:17





Auteur d’un coup de sang inexplicable contre l’arbitre du match entre le PSG et le Stade Brestois, samedi soir, Presnel Kimpembe est fixé sur son sort.

Prignard clément avec Kimpembe après PSG-Brest

Capitaine du Paris Saint-Germain en l’absence de Marquinhos, Presnel Kimpembe a suscité une grosse polémique pour son comportement lors de la réception du Stade Brestois, samedi soir, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. En fin de match notamment, le défenseur central parisien aurait pu être expulsé suite à un tacle ravageur sur Irvin Cardona. Déjà averti, le joueur de 27 ans a échappé au deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion.

En plus de cela, l’international français s’est montré quelque peu virulent avec l’arbitre du match, Jérémie Pignard. Un tout qui aurait dû, selon certains, aboutir à un second carton jaune synonyme d’expulsion. Et si on pouvait redouter un retour de bâton de la part de la commission de discipline de la Ligue Professionnelle de Football (LFP), ce ne sera finalement pas le cas.

En effet, à en croire les informations obtenues par RMC Sport, aucune sanction ne sera prise par la LFP contre Presnel Kimpembe après ses propos. La radio métropolitaine explique que Jérémie Pignard n’a rien écrit dans son rapport d’après-match, mettant donc hors de cause Kimpembe. La commission de discipline ne peut donc pas statuer sur l’attitude du Champion du monde 2018. Au-delà de la sanction, l’attitude de Presnel Kimpembe fait tout de même encore réagir.

PSG : Presnel Kimpembe prend cher à Paris après Brest

Dimanche soir sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Dave Appadoo a dit son désarrois face à la scène offerte par Presnel Kimpembe contre le Stade Brestois. Au-delà de la sanction, le journaliste regrette l’exemple donné par le Titi aux jeunes qui s’identifient à lui au club. « Je trouve déplorable et inexcusable l’attitude de Presnel Kimpembe, encore plus quand tu es capitaine. J’ai trouvé ça scandaleux comme attitude. Quand on voit la scène (son échange virulent avec l’arbitre en fin de match), je trouve qu’elle est scandaleuse », peste Dave Appadoo dans L’Équipe du Soir avant de regretter l’absence de sanction sur ce geste du joueur.

« C’est incroyable que l’arbitre, qui était arrivé comme un pédagogue pour essayer de le calmer, sachant qu’il venait d’échapper au rouge. Derrière, qu’il se conduise comme ça, peut-être que c’est de l’énervement parce qu’il sait qu’il est blessé, mais malgré tout jamais il ne doit pas faire ça. Surtout, c’est terrible qu’il ne soit pas sanctionné parce que l’on sait très bien que cela a des conséquences », a-t-il ajouté. Pour rappel, le protégé de Christophe Galtier va manquer un mois de compétition avec le Paris Saint-Germain suite à sa blessure.