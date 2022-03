PSG Mercato : Paris sur un coup énorme au Barça pour l'après Ramos !

Publié par Thomas le 09 mars 2022 à 14:49

Après l'échec Sergio Ramos, le PSG pense à renforcer son arrière garde cet été et aurait jeté son dévolu sur une sensation du Barça.

PSG Mercato : Ramos proche d’un départ

Recrue phare du dernier mercato estival au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos rentre probablement à l’heure actuelle dans la case des plus gros flops de ces dernières saisons dans la capitale. Arrivé avec l’étiquette de leader d’homme, le défenseur espagnol s’est rapidement fait surprendre par des blessures répétitives, l’empêchant d’enchaîner les rencontres. Avec un maigre bilan de cinq rencontres disputées pour un but et un carton rouge reçu, l’ancien capitaine du Real Madrid fait figure d’erreur de casting auprès des dirigeants Rouge et Bleu qui penseraient même à s’en débarrasser dès le mois de juillet.

À 35 ans et une forme physique inquiétante, Sergio Ramos voit plusieurs grands clubs, pourtant intéressés l’été dernier, lui tourner le dos. Si des clubs espagnols comme le FC Séville (son club formateur) étaient un temps sur lui, l’avenir du joueur se trouve bien loin du Vieux Continent. Comme le révèle le journaliste Santi Aouna, plusieurs clubs de MLS seraient en discussions avancées avec le défenseur central. Un départ du PSG lors du prochain mercato n’est donc pas à exclure, notamment si la condition physique de l’Espagnol ne s’améliore pas.

Le Paris SG se lance sur Ronald Araujo pour le remplacer

Face à la situation délicate de Ramos, Leonardo se serait penché ces derniers mois sur le marché des défenseurs afin de renforcer pour les saisons à venir la doublette Marquinhos-Kimpembe. À en croire le média Sport, c’est du côté du FC Barcelone que le Paris SG aimerait frapper un coup énorme cette année, en recrutant le très prometteur Ronald Araujo.

En fin de contrat en juin 2023, l’international uruguayen représente ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle en termes de défenseur central. À la fois solide mais aussi très habile balle au pied, le joueur de 23 ans n’a toujours pas prolongé son bail chez les Blaugranas, une situation qui inquiète au plus haut point son entraîneur Xavi.

Une pépite courtisée par de gros cadors

En désaccord financier avec le Barça, Araujo laisse planer le doute sur son avenir et a récemment éveillé l’intérêt de gros clubs. Si le PSG semble déterminé dans le dossier, il ne fait que s’ajouter à une longue liste de prétendants comme Manchester United ou Chelsea. Si l’Uruguayen reste très attaché au club blaugrana où il joue depuis 2018, il pourrait néanmoins céder aux propositions économiques venues de l’étranger. Dans cette lutte acharnée, le Paris Saint-Germain pourrait, comme le rappelle le média espagnol, tirer son épingle du jeu en proposant un salaire défiant toute concurrence.