OM : Une légende de Marseille détruit Gerson et Payet !

Publié par Thomas le 15 septembre 2022 à 10:51





Sortis prématurément contre Francfort par Igor Tudor, Dimitri Payet et Gerson sont sous les feu des critiques depuis quelques semaines à l'OM.

OM : Dimtri Payet, un début de saison qui inquiète

Véritable maître à jouer de l’Olympique de Marseille et indéboulonnable du onze de Jorge Sampaoli la saison dernière, le Réunionnais Dimitri Payet connaît un début d’exercice pour le moins compliqué sous les ordres de son nouveau coach, Igor Tudor. Ecarté du groupe titulaire contre Tottenham et Lille, l’international français avait fait son retour dans le onze en Ligue des Champions mardi, au Vélodrome contre l’Eintracht Francfort. Et si le joueur de 35 ans souhaitait gagner des points contre l’écurie allemande, l’objectif semble pour le moins avoir échoué. Dans le dur durant toute la rencontre, Dimitri Payet est logiquement sorti avant l’heure de jeu, remplacé par le virevoltant Cengiz Ünder, qui aura davantage prouvé en 30 minutes que son capitaine en une heure. Une situation qui inquiète fortement les supporters qui ne reconnaissent plus leur maestro offensif en ce début de saison.

Mais l’ancien joueur du FC Nantes n’est pas le seul à être pointé du doigt contre Francfort. Lui aussi sorti prématurément par Igor Tudor, le Brésilien Gerson laisse un goût amer aux observateurs qui attendaient une véritable confirmation en Ligue des Champions pour le prometteur milieu de terrain. Bien moins en vue que la fin de saison passée, le joueur de 25 ans s’est montré dépassé dans l’entrejeu mardi soir, une tendance qui n’a pas échappé à une légende de l’ OM, qui a vivement critiqué son niveau de jeu mais aussi celui de Dimitri Payet ce mercredi.

OM : Eric Di Meco détruit le duo Gerson-Payet en Ligue des Champions

Ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco est revenu sur le début de saison délicat du capitaine Dimitri Payet ainsi que Gerson, son compère de l’entrejeu. D’après le consultant de RMC Sport, ces deux joueurs ont confirmé leurs carences lors de matches à hautes intensités, notamment en Ligue des Champions, où les Phocéens peinent souvent à convaincre. " Payet ou Gerson, tout le monde pleure parce qu'il faut les mettre, mais quand ils sont sur le terrain, eh ben on le voit ! Quand ça passe au niveau supérieur, ça devient compliqué ", a déclaré l’ancien footballeur dans le Moscato Show.