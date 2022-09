LOSC : Olivier Létang prépare une énorme révolution à Lille !

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2022 à 19:21





Olivier Letang rêve grand pour Lille OSC. Alors que le mercato estival est désormais refermé, le président du LOSC prépare une révolution chez les Dogues.

LOSC : Olivier Letang veut copier Jean-Michel Aulas et l’OL

Nommé depuis décembre 2020 à la présidence de Lille OSC, Olivier Letang nourrit d’énormes ambitions pour le club nordiste. L’ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain veut pour le LOSC ce qu’il y a de meilleur en matière d’organisation et de développement. D’après les informations rapportées ce jeudi par le quotidien L’Équipe, les dirigeants lillois auraient pour ambition de devenir les propriétaires de leur stade à l’image de l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas. Letang et les siens voudraient ainsi racheter le Stade Pierre-Mauroy.

Lassés de devoir verser 5 millions d’euros annuels pour la location de la « Decathlon Arena », les Dogues auraient formulé deux offres de rachat pour le stade et d’autres ensembles immobiliers notamment. Toutefois, les deux propositions de Letang auraient été repoussées toutes par Eiffage, le groupe de BTP qui possède l’enceinte de 50.000 places. Mais le journal sportif assure que le LOSC devrait prochainement revenir à la charge avec une nouvelle offre. Et l’actuel 8e du Championnat de Ligue 1 peut compter sur un soutien inestimable dans cette noble entreprise.

LOSC : Cazoo va rester le partenaire principal du LOSC cette saison

Alors que la société Cazoo, sponsor maillot de l’Olympique de Marseille et de Lille OSC, a récemment annoncé la fin de ses activités en France et dans l’Union européenne, Olivier Letang a tenu à rassurer les supporters des deux clubs de Ligue 1. Sur RMC Sport, le dirigeant de 49 ans a assuré que la start-up resterait le sponsor principal de son club au moins jusqu’à la fin de cette saison.

« Ce que l'on sait, d'après les premiers échanges, c'est que Cazoo va rester sponsor principal du LOSC pour la saison 2022-2023. Ensuite, on va engager des discussions. On a un contrat de deux ans, plus une troisième année. Ce contrat existe toujours. Il n'y a pas de phénomène d'urgence ou de précipitation pour cette saison. Aucune inquiétude », a déclaré Letang. Outre l’OM et le LOSC, la Real Sociedad, Valence, Bologne et Fribourg sont aussi sponsorisés par la société britannique.