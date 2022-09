RC Lens Mercato : 7,5M€, Leicester prépare une surprise à Lens !

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2022 à 19:51





RC Lens Mercato : Auteur d’un bon début de saison avec une 3e place derrière le PSG et l’OM, le RC Lens est déjà dans le collimateur de Leicester City.

RC Lens Mercato : Leicester City vise une recrue estivale de Lens

La réussite du RC Lens en ce début de saison ne passe visiblement pas inaperçue du côté de l’Angleterre. Après Brighton, qui serait intéressé par l’entraîneur des Sang et Or Franck Haise, un autre pensionnaire de Premier League aurait des vues sur un joueur lensois. En effet, selon les informations du site Allezlens, Leicester City serait très intéressé par le profil de Loïs Openda. Arrivé en juillet dernier contre un chèque de 10 millions d’euros pour remplacer Arnaud Kalimuendo, l’ancien attaquant du FC Bruges s’est rapidement imposé au sein de l’effectif lensois.

Avec ses 4 buts en 7 matches de Ligue 1, le joueur de 22 ans participe activement à l'excellent début de saison de l’équipe de Franck Haise, actuellement sur le podium. Sous contrat jusqu'en juin 2027, Openda pourrait ainsi faire l’objet d’une offensive du club anglais lors du prochain mercato hivernal. Mais il paraît très improbable que les dirigeants du RCL acceptent de le laisser filer en plein milieu de saison.

RC Lens Mercato : Franck Haise et Loïs Openda bientôt en Angleterre ?

Actuellement quatrième de Premier League, Brighton cherche un remplaçant à son entraîneur Graham Potter, qui a pris la succession de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea depuis le 7 septembre dernier. Et si Andrew Crofts assure l’intérim avec le milieu de terrain Adam Lallana, le board de la formation britannique aurait flashé sur le profil de Franck Haise, lié au RC Lens jusqu’en juin 2025. Toutefois, rien n’indique pour le moment que le technicien français de 51 ans débarquera en Angleterre puisque les Sang et Or ne l’envisagent pas, mais Brighton se penche aussi sur d’autres profils.

En effet, le tabloïd The Guardian révèle que le Norvégien Kjetil Knutsen, qui brille avec Bodo/Glimt depuis plusieurs saisons maintenant, fait figure de grand favori pour le poste. Sans compter Roberto De Zerbi, libre depuis son départ du Shakhtar Donetsk. Si Brighton a donc peu de chances de déloger Haise d’ici l’hiver, Loïs Openda ne devrait pas lui aussi bouger en janvier.

Encore sous contrat pour cinq ans, le jeune international belge ne serait pas à vendre pour cet hiver, surtout si c’est pour le brader à 7,5 millions d’euros comme l’évalue le site spécialisé Transfermarkt, soit moins que son prix d’achat. Interrogé par la RTBF sur le très bon début de saison de Loïs Openda au RC Lens, Swann Borsellino, journaliste sportif pour la chaîne Belge, estime que le Diable Rouge a fait un excellent choix de carrière en s’engageant chez les Sang et Or lors du mercato estival 2022.

« Le mariage entre Loïs Openda et le RC Lens est un mariage parfait. Les Sang et Or sont allés le chercher, car il correspondait à une certaine idée du jeu de Franck Haise, l’entraîneur lensois. De son côté, Openda a l’assurance d’être titulaire et de jouer avec des coéquipiers qui tentent de le trouver. Il m’a vraiment beaucoup impressionné dans sa participation au jeu, que ce soit en pivot avec son gabarit ou en profondeur. Son choix en vue d’une éventuelle participation à la Coupe du monde est parfait », a expliqué le journaliste belge.