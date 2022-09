RC Lens Mercato : Un joker en défense en approche au RCL

Publié par Thomas G. le 14 septembre 2022 à 17:04





RC Lens Mercato : Orphelin de Jonathan Gradit après sa grave blessure, le RCL pourrait recruter un nouveau défenseur dans les prochains jours.

Le RC Lens a remporté une victoire capital le week-end dernier face à l’ESTAC qui lui a permis de consolider sa place sur le podium de Ligue 1. Dans le même temps, les lensois ont perdu un cadre du vestiaire avec la blessure de Jonathan Gradit. Le défenseur français s’est fracturé la clavicule et son retour sur les terrains ne devrait pas se faire avant décembre.

Cette semaine, l’hypothèse de l’arrivée d’un joker médical dans le Nord a emergé et le président du RCL a réagi à cette question. À l’occasion de la photo officielle du RC Lens, Joseph Oughourlian a déclaré à la Voix des Sports : « Il ne faut pas se laisser emporter et faire des choses qu’on n’a pas forcément prévu de faire. Mais en effet ça peut être une option, un investissement à réaliser. » Le RC Lens étudie donc la possibilité de recruter un nouveau défenseur pour pallier à la blessure de Jonathan Gradit. D’autant plus que Kevin Danso et Facundo Medina sont sous le coup d’une suspension en cas de prochain de carton jaune. Dans cette optique, le RC Lens pourrait bientôt accueillir un nouvel élément pour renforcer son secteur défensif.

RC Lens Mercato : Le RCL veut être plus ambitieux

Le président du RCL a profité de son passage dans le Nord pour clarifier la situation sur la gestion du club. Joseph Oughourlian a confirmé que le club était toujours à la recherche d’actionnaire. L'homme d'affaires a déclaré : « On a beaucoup d’intérêts, beaucoup de gens qui nous ont approchés. Je fais très attention. Je veux que ce soit quelqu’un qui s’inscrive dans un projet, pas que ce soit quelqu’un qui vienne pour faire un coup financier. Si on trouve le bon « fit » avec le bon actionnaire, on fera. Si un jour, on avait la chance, le bonheur de trouver le bon actionnaire, on pourrait être plus ambitieux, voir plus haut. »

Troisième après 7 journées de championnat, le RC Lens pourrait à terme retrouver la Ligue des Champions grâce à l’arrivée d’un nouvel actionnaire. Dimanche, les Sang et Or se déplacent à Nantes avec l'ambition de garder leur troisième place et en quête d’un 16e match sans défaite.