Une piste offensive suivie par le RC Lens se referme. L’avant-centre convoité par les Sang et Or est proche d’une signature au FC Séville.

Mercato RC Lens : Un gros souci défensif au RCL à résoudre

Le RC Lens fait un début de saison difficile. À à la suite du transfert de son buteur Loïs Openda et de son capitaine Seko Fofana, un ressort semble cassé au sein de l’équipe nordiste. Elle a déjà perdu deux matchs en championnat, respectivement à Brest (3-2) et face au PSG (3-1), et a fait match nul au stade Bollaert contre le Stade Rennais (1-1). Avec un seul point au compteur en trois journées de Ligue 1, le RCL pointe à la 15e place au classement, avant son déplacement à Monaco samedi.

L’équipe de Franck Haise a un souci défensif, elle a concédé 7 buts et en a inscrit 4 en 3 matchs. À quelques jours de la clôture du marché des transferts, le RC Lens reste donc à l’affût pour se renforcer, surtout en défense. L'arrivée de Ruben Aguilar (défenseur latéral) de l'AS Monaco est d'ailleurs évoquée.

Vangelis Pavlidis file vers le FC Séville

Toutefois, Vangelis Pavlidis (24 ans), dont le nom était inscrit sur la short list de Grégory Thil, ne rejoindra pas Lens. L’avant-centre de l’AZ Alkmaar (Pays-Bas) se dirigerait vers le FC Séville. Il devrait s’engager avec le club andalou avant la fin du mercato, selon les informations du média Ok Fichajes. Un accord autour d'une indemnité de 15 millions d’euros aurait été trouvé entre les deux clubs pour le transfert de l’international grec (31 sélections, 6 buts).

Vangelis Pavlidis est un serial buteur, dont les statistiques montrent qu’il aurait pu être un renfort de poids à la place de Loïs Openda. La saison dernière, il avait inscrit 22 buts et délivré 14 passes décisives, toutes compétitions confondues, avec l’AZ.

Outre Vangelis Pavlidis, le RC Lens avait tenté de recruter Levi Garcia (AEK Athènes) ou encore Chuba Akprom (transféré de Middlesbrough à l’Ajax). Les Lensois ont finalement accueilli Elye Wahi en renfort. L’ancien buteur de Montpellier a joué son premier match sous le maillot Sang et Or, samedi à Paris. Entré en cours de jeu, à la place de Adrien Thomasson (58e), il n'a pas été décisif.