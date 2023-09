Balayé par l'AS Monaco, le RC Lens est dix-septième de Ligue 1. Pour son entraîneur Franck Haise, il y a de l'inquiétude mais il faut repartir de l'avant.

Mercato RC Lens : Loïs Openda et Seko Fofana, deux départs difficiles à combler

Difficile d'écrire une nouvelle page de son histoire sans ses cadres. Face à l'AS Monaco, le RC Lens a semblé sans solution. Le collectif artésien a été brillamment effacé par l'armada monégasque, emmenée par son nouvel entraîneur Adi Hütter. Dans son antre, le stade Louis II, le club de la Principauté n'a fait qu'une bouchée de son adversaire (3-0) grâce à des buts de Wilfried Singo, Aleksandr Golovin et Guillermo Maripan.

Si le contenu n'était pas forcément inquiétant lors des 3 premières journées, celui-ci sonne définitivement l'alarme chez les Sang-et-Or. Avec un point et 10 buts encaissés en 4 rencontres de Ligue 1, le RC Lens n'avait pas eu un tel bilan depuis la saison 1967/1968. De quoi inquiéter Franck Haise, qui espère que ses joueurs ont tourné la page Loïs Openda / Seko Fofana. « Quoi qu'il se passe, il ne faut pas finir avec des regrets. Or, on a des regrets au-delà du résultat. Si les joueurs attendent que (Seko) Fofana et (Loïs) Openda soient là contre Metz (le 17 septembre, 5e journée), ils peuvent attendre longtemps. Ils ne sont plus au club. C'est une autre histoire à écrire, même si elle commence difficilement » a-t-il réagi à travers des propos rapportés par L'Équipe.

Le RC Lens a douté de ses capacités contre l'AS Monaco

Outre le résultat, les hommes de Franck Haise n'ont jamais semblé en mesure d'inquiéter l'AS Monaco. Pourtant, leur caractère faisait leur force la saison passée, donnant notamment lieu à une qualification en Ligue des Champions. « On va insister sur le fait qu'il manque de l'engagement. Il y avait de la timidité. On peut mettre ça sur le doute. Mais il faut reprendre ce qu'on fait de bien. Jouer avec un bloc moins haut, moins ouvert ne veut pas dire être moins agressif. [...] Maintenant que les choses sont plus difficiles, il faut rester solidaires et en faire plus » a analysé Franck Haise après la rencontre.

En plus des départs de Loïs Openda et Seko Fofana, il y a donc une motivation qu'on ne retrouve plus chez les Sang-et-Or. La sonnette d'alarme est définitivement tirée, après la fin de la 4ème journée de Ligue 1. Le RC Lens est dix-septième avec un petit point au compteur. Le club artésien pourrait être dernier ce dimanche, en cas de match nul ou victoire du Clermont Foot (18ème, 0 pt avec une meilleure différence de buts).