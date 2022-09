PSG Mercato : Luis Campos a mis la main sur un crack au milieu !

Publié par JEAN-LUC D le 16 septembre 2022 à 05:07





PSG Mercato : Très actif pour son premier mercato au Paris SG, Luis Campos est parvenu à mettre la main sur un crack pour le milieu des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Le sosie de Gerrard et Lampard a signé pour le Paris SG

À la recherche d’un milieu offensif capable d’épauler la triplette Messi-Neymar-Mbappé, le Paris Saint-Germain a recruté Carlos Soler en provenance de Valence contre un chèque de 22 millions d’euros, bonus compris, lors du mercato estival. À 25 ans, l’international espagnol a signé avec le club de la capitale jusqu’en juin 2027.

Un renfort de qualité salué par le journaliste espagnol et suiveur de Valence, Hector Gomez, qui assure que Luis Campos a frappé un grand coup avec Carlos Soler, un joueur qui a « toujours rappelé des joueurs comme Steven Gerrard ou Frank Lampard. Des joueurs qui n'ont pas eu véritablement un grand parcours avec plusieurs clubs, mais qui ont marqué beaucoup de buts et apporté beaucoup. »

Dans un entretien accordé à Culture PSG, Gomez a notamment expliqué que le compatriote de Sergio Ramos est un grand talent capable de progresser au Paris SG. « C'est un grand joueur d'équipe et il peut progresser beaucoup avec de grands joueurs à ses côtés. Dans l'équipe nationale espagnole, ses performances ont toujours été élevées, car il est très bien entouré. Peut-être que les fans du PSG ne le connaissent pas, mais c'est un très bon joueur », a-t-il ajouté à propos du numéro 28 de l’équipe parisienne avant d’évoquer son positionnement sur le terrain.

PSG Mercato : Une erreur tactique de Christophe Galtier avec Carlos Soler ?

Alors que Carlos Soler est utilisé par Christophe Galtier comme la doublure de Lionel Messi dans un rôle de meneur de jeu, Hector Gomez assure que l’ancien capitaine de Valence est un profil bien différent de l’international argentin et même de Neymar. Comme les anciens internationaux anglais Steven Gerrard et Frank Lampard, Carlos Soler est un milieu technique et doté d’une belle frappe de balle.

« Une doublure pour Messi et Neymar ? Il ne ressemble à aucun des deux (Messi et Neymar) car il n'est ni un joueur électrique, ni un joueur de débordement. C'est un milieu de terrain offensif, doté d'une belle frappe de balle et de très bons concepts techniques et tactiques », a expliqué le journaliste sportif. Christophe Galtier est prévenu.