OM Mercato : Incroyable, Igor Tudor déjà sur le départ à Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 16 septembre 2022 à 11:43





OM Mercato : Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Igor Tudor pourrait quitter Marseille plus tôt que prévu. Il serait visé par un cador européen.

OM Mercato : Igor Tudor déjà vers un départ ?

Ses débuts à l’ OM étaient vivement contestés. Après une préparation estivale chaotique, Igor Tudor était accueilli par une bronca du stade Vélodrome lors de son premier match en Ligue 1 face au Stade de Reims (4-1). Deux mois plus tard, les sifflets ont vite été remplacés par des applaudissements et des éloges, tant son équipe enchaîne les bons résultats en championnat. Sous sa houlette, l’Olympique de Marseille reste invaincue en championnat avec six victoires et un nul en sept rencontres. Mais la donne est bien différente sur la scène européenne.

L’OM n’a toujours pas remporté de matchs en Ligue des Champions cette saison. Les Phocéens comptabilisent zéro point en deux journées de C1 et occupent la dernière place du groupe D. Un bilan mitigé qui pourrait avoir des répercussions sur l’avenir du technicien croate, d’autant plus que ses choix tactiques sont régulièrement pointés du doigt. Si pour le moment Igor Tudor conserve toujours la confiance du président de l'Olympique Marseille, la suite des évènements pourrait sceller son sort. Et en cas de départ, l’ancien entraîneur du Hellas Vérone tient déjà une porte de sortie prestigieuse.

OM Mercato : La Juventus s’intéresse de près à Igor Tudor

En effet, la presse italienne lâche ce vendredi matin une véritable bombe sur l’avenir d’Igor Tudor. À en croire Calciomercato, l’entraîneur de 44 ans serait dans la ligne de mire de la Juventus Turin. Le club turinois envisagerait de le recruter afin de succéder à Massimiliano Allegri, qui réalise un début de saison décevant avec la Juve. S’il venait à être licencié dans les prochains jours, Igor Tudor serait alors l’une des cibles prioritaires de la Vieille Dame pour le remplacer. L’actuel entraîneur de l’OM pourrait donc faire son retour dans son ancien club. Mais pour l’heure, rien n’est encore décidé dans ce dossier.