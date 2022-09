PSG Mercato : Zidane, Galtier, Luis Campos livre une grosse vérité

Publié par JEAN-LUC D le 17 septembre 2022 à 00:18





PSG Mercato : Alors que Zinedine Zidane était annoncé, le Paris SG a nommé Christophe Galtier. Luis Campos est revenu sur ce dossier chaud de l’été.

PSG Mercato : Luis Campos n’a pas hésité entre Zidane et Galtier

À la recherche d’un entraîneur pour mettre un terme au contrat de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain a été associé à plusieurs noms lors d dernier mercato estival. Plusieurs sources locales et étrangères ont même annoncé un accord entre l’Émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, et Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021, pour occuper le poste. L’affaire a tenu en haleine durant plusieurs semaines avant que Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne décident de nommer finalement Christophe Galtier en provenance de l’OGC Nice.

Mais Luis Campos, qui a fait le choix du technicien marseillais, a révélé ce vendredi qu’il n’a jamais songé à Zidane lorsque le PSG lui a proposé de remplacer Leonardo. Le dirigeant portugais assure que son unique choix en acceptant l’offre parisienne était de confier les rênes de l’équipe à Galtier avec lequel il a déjà collaboré à Lille OSC.

« La rumeur Zidane ? À partir du moment où le président du PSG m'a invité à venir dans ce projet, j'ai tout de suite appelé Christophe Galtier. C'est la meilleure réponse. Il le sait très bien. Je l’ai appelé avant ma femme et ma mère. On n'a pas besoin de discuter. Je ne peux parler que de ce que je connais vraiment, je ne peux pas faire de spéculations », a expliqué le conseiller football des Rouge et Bleu dans l’émission « Rothen s'enflamme » sur RMC, avant de faire les éloges de son entraîneur.

PSG Mercato : Luis Campos a totale confiance en Christophe Galtier

Après une collaboration réussie à Lille, avec notamment le titre de Champion de France lors de la saison 2020-2021, Luis Campos espère connaître le même succès au Paris Saint-Germain avec Christophe Galtier, surtout en Ligue des Champions. D’autant qu’il est convaincu des qualités de l’ancien coach de l’AS Saint-Étienne.

« Je m'étais très bien entendu avec lui. On n'a pas beaucoup de temps (...) Pour gagner vite, il faut être entouré des personnes correctes », a expliqué Campos avant d’évoquer l'assiduité et le professionnalisme de son coach. « Ce (vendredi) matin, je suis arrivé à 8h au centre d'entraînement. Christophe (Galtier) était déjà là. Je suis parti (dans l'après-midi) et il continuait à travailler avec son équipe », a-t-il ajouté. Pour rappel, Galtier est lié au Paris SG jusqu’en juin 2024.