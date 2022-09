PSG Mercato : Mbappé au Real en 2023, le clan Haaland vend la mèche

Publié par JEAN-LUC D le 17 septembre 2022 à 10:01





PSG Mercato : Malgré une prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Le clan Erling Haaland en est persuadé.

PSG Mercato : Le transfert de Mbappé au Real déjà programmé ?

Dans une récente interview accordée au New York Times, Kylian Mbappé a eu des mots très forts sur son lien avec le Real Madrid. « Je suis en contact avec le Real Madrid depuis de nombreuses années, une grande relation basée sur le respect et l’admiration. J’ai l’impression d’avoir une histoire avec eux, même si je n’ai jamais joué pour eux, mais j’ai l’impression que c’est ma maison ou quelque chose comme ça », a déclaré la star du Paris Saint-Germain.

Même s’il a finalement décidé de rester en France alors qu’il était très attendu à Madrid cette saison, l’avant-centre de 23 ans garde toujours le club madrilène dans son coeur. D’ailleurs, dans l’entourage du buteur de Manchester City, Erling Haaland, l’on est convaincu que le mariage entre Mbappé et les Merengues pourraient être scellés l’été prochain.

« Je l'ai dit quand il a signé : il s'est mis d'accord avec le Qatar pour rester à Paris pendant une saison en raison de la Coupe du monde. Puis le Real Madrid l'été prochain », a expliqué Jan-Aage Fjortoft, ancien joueur reconverti dans les médias et très proche d’Haaland, Twitter. Pour la presse espagnole, la direction madrilène n’a pas totalement renoncé à l’idée d’attirer le coéquipier de Lionel Messi et Neymar.

PSG Mercato : Un contrat à l’avantage de Mbappé et du Real Madrid

Avant le match de Ligue des Champions entre le Maccabi Haïfa et le Paris Saint-Germain, le journal L’Équipe a révélé que contrairement aux premières affirmations sur le nouveau contrat de Kylian Mbappé, celui ci ne court que jusqu’en juin 2024 avec une troisième année en option. Cette dernière n’étant laissée qu’à la seule appréciation du joueur. Autrement dit, Mbappé pourrait être placé sur le marché des transferts en 2023 au risque de le voir partir librement en 2024 s’il décidait de ne pas actionner son année en option. Une information parvenue aux oreilles des médias espagnols qui ont aussitôt relancé le feuilleton Mbappé.

PSG Mercato : Le nouveau plan du Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Dans le podcast Four Amigos, le journaliste Mario Cortegana, qui couvre l'actualité du Real Madrid pour le quotidien Marca, a dévoilé les intentions de Florentino Pérez pour le numéro 7 du Paris Saint-Germain. Selon lui, le Champion d’Europe en titre n'a pas abandonné l'idée de recruter l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Et dans le cas où il se décidait à effectivement repasser à l’offensive pour le joyau français, Florentino Pérez aurait d’ores et déjà établi un plan pour laver l'image du joueur parisien auprès de ses supporters.

Dernièrement, quand le sujet d'une nouvelle offensive du Real pour le protégé de Christophe Galtier est revenu au goût du jour, le célèbre journaliste et consultant Tomas Roncero a exprimé toute la colère du peuple madridista sur les antennes de la Cadena SER. « Je m'en fiche de son contrat, ça ne m'intéresse pas. Quelqu'un qui n'a que l'argent, c'est bien pour lui mais qu'il ne vienne pas mendier et faire des clins d'oeil en filtrant des choses dans la presse. Il nous porte bonheur : depuis qu'il a dit non on a gagné une Ligue des Champions et on est sur un 8/8 cette saison », a-t-il pesté.

Même s’il ne donne aucune indication sur le fameux plan, Mario Cortegana assure que tout est déjà mis en place du côté de la direction madrilène pour réconcilier les fans et le compatriote de leur attaquant vedette Karim Benzema. Affaire à suivre donc...