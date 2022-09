OL-PSG : Galtier prépare une grosse surprise dans sa compo !

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2022 à 12:29





En clôture de la 8e journée de Ligue 1, l’OL reçoit le PSG ce soir à 21h. Christophe Galtier prévoit une grosse surprise dans sa composition d’équipe.

Le PSG avec un milieu à trois face à l’OL ?

Leader du Championnat, le Paris Saint-Germain aura à coeur de poursuivre sur sa belle lancée ce dimanche soir au Groupama Stadium en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Privé de Presnel Kimpembe, blessé et absent pour au moins six semaines, Christophe Galtier pourrait modifier ses plans en abandonnant son système à trois défenseurs centraux pour densifier le milieu de terrain. Interrogé par RMC vendredi soir, Luis Campos, le conseiller sportif des Rouge et Bleu, a d’ailleurs confirmé que son entraîneur travaille divers schéma pour surprendre son adversaire qui étudie son système depuis le début de la saison.

Chose qu’a reconnu le principal concerné lors de sa conférence de presse d’avant-match. En effet, même s’il se dit content du duo Verratti-Vitinha, le successeur de Mauricio Pochettino n’écarte pas la possibilité de procéder à un changement pour basculer à un milieu à trois têtes. Fabian Ruiz ou Carlos Soler pourrait alors débuter contre l’OL ou encore Danilo Pereira, positionné en défense central depuis la blessure de Kimpembe, pourrait monter un cran au dessus pour évoluer en milieu défensif.

« Je suis satisfait de l'association Verratti-Vitinha. Mais oui, si on défend moins tous ensemble, ils peuvent être en difficulté. On peut aussi avoir trois joueurs au milieu parce qu'ils ont beaucoup enchaîné. Je n'ai pas encore pris ma décision pour demain », a déclaré Galtier devant les médias.

De son côté, Le Progrès assure que Peter Bosz a bien pensé à associer Alexandre Lacazette et Dembélé en attaque mais qu'il ne s'agit pas de sa première option. Le quotidien régional va toutefois dans le sens d'un changement de système et évoque alors la possibilité d'un 3-4-3 avec une défense à trois joueurs, composée de Damien Da Silva, Thiago Mendes et Castello Lukeba, de la droite vers la gauche.

Les équipes possibles de l’OL et du PSG

OL : Lopes - Da Silva, Mendes, Lukeba - Gusto, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi

PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Hakimi, Mendes - Pereira ou Ruiz, Verratti, Vitinha - Messi, Neymar, Mbappé.