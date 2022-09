PSG Mercato : Luis Campos a discuté avec un prodige français !

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2022 à 13:45





PSG Mercato : Arrivé cet été, Luis Campos est déterminé à poursuivre le développement du Paris SG. Et cela passe forcément par de jeunes talents.

PSG Mercato : Luis Campos a convaincu un Titi parisien

Réputé pour perdre ses jeunes talents avant leur éclosion, le Paris Saint-Germain veut désormais changer cette donne et retenir ses Titis les plus méritants. Une politique à laquelle adhère amplement le conseiller football du club de la capitale. En effet, selon les informations relayées ce dimanche par le quotidien L’Équipe, Luis Campos a rassuré le défenseur central de 17 ans, El Chadaille Bitshiabu, freiné par une blessure à un genou durant la préparation, qu’il va avoir du temps de jeu dans l’équipe de Christophe Galtier. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’international français des moins de 18 ans aura donc l’occasion de se montrer en championnat cette saison. Un discours rassurant du dirigeant portugais qui a poussé Bitshiabu à renoncer à ses envies d’ailleurs.

PSG Mercato : El Chadaille Bitshiabu prêt à saisir sa chance ?

Toujours selon le quotidien sportif, Christophe Galtier et son staff avaient prévu d’intégrer El Chadaille Bitshiabu dans la rotation après la Coupe du Monde, mais avec la blessure de Presnel Kimpembe et son indisponibilité d’au moins six semaines, cela pourrait arriver plus vite avec l’enchaînement des matches qui se profile en octobre, après la trêve internationale. Il faut dire qu’après la pause internationale du mois prochain, les Rouge et Bleu disputeront huit matches en quatre semaines. El Chadaille Bitshiabu, considéré comme un futur crack à son poste, pourrait donc avoir une belle chance de se montrer comme il le souhaite d’ailleurs.

« J’ai envie de disputer le plus de matches possibles avec le PSG. Je me sens prêt. J’ai envie de jouer. Mais c’est au fur et à mesure qu’on fait son trou, qu’on se fait une place. On verra comment ça va se passer », confiait le natif de Villeneuve-Saint-Georges en France dans les colonnes du journal Le Parisien après son sacre à l’Euro U17 en fin de saison dernière.