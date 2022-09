OL - PSG : La réaction de Galtier après le court succès à Lyon

Publié par Ange A. le 19 septembre 2022 à 00:35





OL - PSG : Le Paris Saint-Germain a ramené un court succès de Lyon. Christophe Galtier a livré son analyse après cette victoire.

OL - PSG : Paris s’en remet à son Messi contre Lyon

Le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 dimanche en clôture de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Avant son choc contre l’Olympique Lyonnais, le PSG n’était devancé que d’un seul point par Marseille. L’OM a été accroché par le Stade Rennais dans l’autre choc de la journée. En déplacement sur la pelouse de Lyon, Paris s’est contenté du strict minimum pour reprendre sa place de leader. Un but de Lionel Messi suite à une offrande de Neymar Jr a permis aux Rouge et bleu de dominer les Gones. Grâce à cette victoire, le club de la capitale dispose de deux points d’avance sur son rival marseillais et s’est rassuré avant la prochaine trêve internationale. Christophe Galtier s’est livré après le court mais précieux succès de son équipe.

Christophe Galtier écœuré par Lopes

L’entraîneur du Paris Saint-Germain se satisfait de poursuivre sa série de victoires contre un sérieux outsider. « Il était important de continuer notre série. On a joué 11 matches avec le Trophée des Champions, on n’en a gagné 10. Lyon est un concurrent direct, on a vu les résultats de la journée, c’était de bon augure de l’emporter ici pour faire des écarts », a confié Christophe Galtier au micro de Prime Video.

Le coach du PSG estime toutefois que l’addition aurait pu être plus salée pour l’Olympique Lyonnais. L’entraîneur de Paris salue à ce sujet la performance d’Anthony Lopes, le dernier rempart de l’OL. « On savait que l’on allait avoir un match difficile mais on a fait un très bon match même si on peut regretter le nombre d’occasions ratées ou arrêtés par Anthony. Il a fait un très grand match, le score aurait pu être plus large. Après, tant que vous êtes à 1-0, on n’est pas à l’abri d’une situation. Mais je crois que sur l’ensemble du match, la possession de balle et les occasions franches, on mérite notre victoire », a souligné le technicien marseillais.