Montpellier HSC : Coup dur pour Olivier Dall'Oglio après Angers !

13 septembre 2022





Battus à Angers dimanche après-midi, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1, Olivier Dall'Oglio et Montpellier HSC vont devoir se passer d’un cadre.

Montpellier HSC : Dall'Oglio donne des nouvelles de Sakho et Maouassa

À Raymond-Kopa, dimanche, Faitout Maouassa et Mamadou Sakho ont été contraints de céder leurs places plus tôt que prévu, en raison de pépins physiques. Interrogé à ce sujet, le technicien montpelliérain a fait un point sur l'état de ses deux hommes, au micro de Prime Video. « Pour (Mamadou) Sakho, il a ressenti une douleur au mollet. Je ne pense pas que ça soit trop méchant, j’espère qu’il s’est arrêté à temps. Pour (Faitout) Maouassa, c’est différent. Il s’est arrêté d’un seul coup, c’est un ischio, il en a pour plusieurs semaines », a confié l'ancien Brestois. Avec la Coupe du Monde en novembre, les clubs vont enchaîner les rencontres en peu de temps, ce qui favorise, en règle générale, des pépins physiques dont aimerait bien se débarrasser le coach montpelliérain.

« On compte plusieurs joueurs depuis le début de saison qui ont des blessures ou des tiraillements. C’est embêtant, car on n’a pas l’effectif pour avoir trop de blessés. Je pensais avoir récupéré mes cadres pour Angers, on voulait mettre (Wahbi) Khazri au repos, mais on n’a pas pu, il a fallu le lancer rapidement. Heureusement, il a tenu tout le match. Si on a trop de blessés, derrière, on a beaucoup de jeunesse avec des garçons intéressants, mais pour le haut niveau, il en faudrait un peu plus », a commenté, agacé Dall'Oglio. Le verdict est désormais connu pour Faitout Maouassa.

Montpelier HSC : Faitout Maouassa absent au moins 3 semaines

Sorti sur blessure hier avant la mi-temps lors du déplacement à Angers, Faitout Maouassa a passé des examens révélant une lésion aux ischiojambiers. Et selon les informations du quotidien L’Équipe, comme le craignait son entraîneur Olivier Dall’Oglio, le milieu gauche Pailladin sera au moins absent pour les trois prochaines semaines. Si la trêve internationale tombe à pic, Maoussa manquera au moins la réception du RC Strasbourg, samedi au Stade de la Mosson. La prochaine sortie étant le déplacement à Toulouse, le dimanche 2 octobre 2022. Ce n’est pas pour de suite que le staff Pailladin pourra compter sur un groupe complet.