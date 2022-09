AC Ajaccio : Après Brest, l'ACA reçoit une nouvelle rassurante

Publié par Jules le 19 septembre 2022 à 16:05

AC Ajaccio : Alors que Benjamin Leroy est sorti sur civière dimanche contre Brest, le bilan médical est tombé et s'avère plutôt rassurant.

AC Ajaccio : Rien de trop grave pour Benjamin Leroy

Tandis qu'on jouait les premières minutes sur la pelouse du stade Francis Le Blé, Benjamin Leroy heurte son coéquipier Oumar Gonzalez. Le portier corse reste au sol et, très vite, le staff médical rentre sur le terrain, civière à la main, pour s'occuper du portier de l' AC Ajaccio. Leroy est rapidement amené à l'hôpital pour faire davantage de tests, lui qui souffrait d'une commotion cérébrale, tout comme le Brestois, Noah Fatiga, un peu plus tard dans la même rencontre.

Aujourd'hui, on en sait plus sur le résultat des tests médicaux. D'après Ouest-France, le scanner n'aurait rien révélé de particulier et le joueur n'a pas été retenu plus longtemps à l'hôpital de Brest qui l'a rapidement autorisé à sortir. Il a donc pu prendre l'avion avec ses coéquipiers et rejoindre la Corse, où son club, l' AC Ajaccio, l'a mis au repos pendant quatre jours pour qu'il se remette de cet événement.

AC Ajaccio : Un succès rassurant pour l'ACA

Sur la pelouse de Brest, l' AC Ajaccio a pu se rassurer, notamment grâce à la bonne entrée du jeune portier, Ghjuvanni Quilichini, pour remplacer Benjamin Leroy après sa sortie sur blessure. En effet, le gardien de 20 ans a su amener un clean-sheet et une victoire, la première du club corse cette saison en Ligue 1. Auteur de plusieurs parades face au Stade Brestois, il a pu rassurer le club sur son avenir à ce poste.

C'est donc une première victoire pour l' AC Ajaccio qui, à défaut de faire remonter le club au classement, permet à l'ACA de revenir à seulement trois points d'Auxerre, actuel 16e de Ligue 1. Une chose est sûre, les Corses devront batailler jusqu'à la fin de la saison pour espérer sauver leur peau dans une Ligue 1 ou quatre équipes seront reléguées.