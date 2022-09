AJ Auxerre : Les raisons d'un début de saison mitigé

Publié par Jules le 20 septembre 2022 à 01:13

AJ Auxerre : Promu cette saison en Ligue 1, l' AJ Auxerre connaît un début de saison poussif avec une nouvelle défaite vendredi contre le FC Lorient.

AJ Auxerre : Un début de saison compliqué

Avec seulement 7 points pris en 8 journées, l' AJ Auxerre pointe à la 16e place de Ligue 1, juste au-dessus du premier relégable, à seulement trois points de la lanterne rouge du championnat, Ajaccio, qui s'est imposé pour la première fois ce week-end contre Brest. Un début de saison délicate qui annonce une saison de tous les dangers et durant laquelle les Auxerrois devront batailler jusqu'à la fin de saison pour espérer valider son maintien dans l'élite.

Principale cause de ce mauvais début d'exercice, une défense beaucoup trop perméable. L' AJ Auxerre affiche le pire bilan statistique à ce niveau avec pas moins de 19 buts encaissés en 8 rencontres, soit une moyenne de 2,37 buts encaissés par match. Une défense beaucoup trop perméable pour espérer jouer autre chose que le maintien cette saison, d'autant plus qu'avec quatre relégués, le goal-average risque d'être important et pourrait coûter cher à l' AJA en fin de saison.

AJ Auxerre : Un écart de niveau trop important face à Lorient

Vendredi, face à un FC Lorient en forme, l' AJ Auxerre a eu beaucoup de mal à exister, notamment à cause de la prestation XXL d'Enzo Le Fée dans l'entrejeu des Merlus. Jean-Marc Furlan lui-même a reconnu que son équipe n'avait pas été au niveau, notamment en défense : "sur le plan défensif, on a été très secoués en première période".

Si le secteur offensif s'en sort un peu mieux en début de saison (15e attaque à égalité avec Nantes et Brest), ce n'a pas été suffisant ce week-end. Le coach de l' AJ Auxerre a avoué que ses joueurs avaient du mal à se mettre au diapason de l'élite. Il explique : "sur le plan offensif, on a beaucoup de mal à passer le cap et être à la hauteur pour claquer des buts en Ligue 1". Une saison qui pourrait s'annoncer très compliquée si rien ne change.