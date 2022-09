OM : Terrible coup dur de dernière minute pour Tudor à Marseille

Publié par Timothée Jean le 19 septembre 2022 à 18:43

Déjà confronté à quelques blessures au sein de son effectif, l’entraîneur de l’ OM, Igor Tudor, vient de recevoir une mauvaise nouvelle.

OM : Coup dur pur Tudor, Chancel Mbemba s’est blessé

C'est un sacré coup dur pour l’Olympique de Marseille si la nouvelle venait à se confirmer. Karim Attab, journaliste pour Maritima Médias, a révélé il y a quelques minutes que Chancel Mbemba avait ressenti des douleurs à la jambe hier soir à l’issue du match nul entre l’ OM et le Stade Rennais (1-1). Sa convocation en République Démocratique du Congo (RDC) pour les deux prochains matchs amicaux contre le Burkina Faso et la Serria Leone est déjà remise en cause.

Le défenseur central congolais, touché à la cuisse, devra donc passer des examens médicaux avant de prendre une décision définitive concernant sa participation à ce rassemblement. Mais la source assure que l’ancien joueur de Porto FC ne participera pas à ces deux matchs amicaux en raison de sa blessure, qui semble plus grave que prévu. « Chancel Mbemba est officiellement forfait pour les deux matchs de la Rep Démocratique du Congo face au Burkina Faso et la Sierra Leone. Il avait annoncé hier avoir une douleur à la cuisse. Il va pouvoir se soigner à Marseille », a-t-il posté sur son compte Twitter.

Cette information, si elle se confirme, est un véritable dur de dernière minute pour la sélection nationale du RDC, mais aussi pour Igor Tudor. L’entraîneur de l’ OM est confronté à de nombreux pépins physiques en défense ces derniers jours. L’incertitude plane toujours sur Samuel Gigot, victime lui aussi de blessure musculaire. Tandis que l’international ivoirien Eric Bailly est indisponible pour trois semaines.

OM : Igor Tudor peste contre le calendrier

À l’issue du match nul face au Stade Rennais (1-1) Igor Tudor s’est une nouvelle fois plaint du calendrier infernal imposé à son équipe. Il faut reconnaître que l’accumulation des matchs commence à avoir des répercussions sur l’effectif de Marseille, où les blessures commencent à se succéder les unes après les autres. « Enchaîner autant de matchs est un tour de force. C’est inhumain », avait-il pesté. En attendant, Igor Tudor espère que la trêve internationale ne causera pas plus de dégât au sein de son effectif.