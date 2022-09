OL : Très bonne nouvelle pour Lyon avant le match face au RC Lens !

Publié par Thomas G. le 20 septembre 2022 à 09:56

L' OL est en crise après sa 3e défaite consécutive face au PSG de Lionel Messi. L'Olympique Lyonnais pourrait inverser la tendance face au RC Lens.

OL : Un milieu lyonnais sera bien présent face au RC Lens

L’Olympique Lyonnais vit actuellement sa première crise de la saison avec trois défaites consécutives. Les Gones ont été battus lors de leur match en retard face au FC Lorient qui devait leur permettre d’être co-leader du championnat Ligue 1. Ensuite, l'OL a subi deux revers face à l’AS Monaco puis face au Paris Saint-Germain porté par Lionel Messi. Durant ces trois matchs, un milieu lyonnais a particulièrement souffert : Corentin Tolisso.

L’international français est à la peine ces dernières semaines et ses prestations inquiètent le staff de l' OL. Barré par de nombreuses blessures lors de son passage au Bayern Munich, le champion du monde a eu un programme de reprise aménagée après avoir ressenti de la fatigue musculaire. Sorti à la mi-temps face au Paris Saint-Germain, Corentin Tolisso a passé des examens qui se sont avérés rassurants.

Le milieu tricolore ne souffre pas de lésions, mais son entraîneur Peter Bosz a décidé de lui accorder quelques jours de repos durant la trêve. L’international français n’a pas été appelé chez les bleus par Didier Deschamps, ce qui devrait lui permettre de se préparer pendant deux semaines pour le choc face au RC Lens. L’OL devrait également pouvoir compter sur le retour de Jérôme Boateng qui reprend l’entraînement collectif cette semaine.

Lyon déjà au pied du mur

Les dirigeants de l'OL le savent, les hommes de Peter Bosz n’ont plus droit à l’erreur après la trêve internationale. Dans l’optique de parvenir à l’objectif fixé par la direction, l’Olympique Lyonnais doit impérativement gagner face au Sang et Or lors de son déplacement au Stade Bollaert.

Les Gones sont actuellement à 6 points de la troisième place après 8 journées de championnat. Un premier couac pour Lyon qui avait retrouvé de l’ambition à l’intersaison avec le recrutement de Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette ou encore de Nicolas Tagliafico.

Peter Bosz pourrait décider de réintégrer Houssem Aouar et de titulariser Rayan Cherki pour enrayer cette mauvaise dynamique au grand bonheur d' Anthony Lopes, le portier qui semblait s'inquiéter de l'enchainement des mauvais résultat