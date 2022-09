OL Mercato : La grande annonce de Peter Bosz après Paris

Publié par Ange A. le 19 septembre 2022 à 04:10





OL Mercato : Peter Bosz s’est de nouveau exprimé sur son avenir dimanche au sortir de la défaite de Lyon contre le PSG (0-1).

OL Mercato : La mauvaise passe de trois pour Lyon contre Paris

L’Olympique Lyonnais n’y arrive plus en championnat. Dimanche, l’ OL a concédé sa troisième défaite de rang en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. Un but de Lionel Messi dès la 5e minute a suffi au PSG pour l’emporter sur la pelouse de Lyon. Battu par Paris, Lyon est désormais relégué à la 6e place au classement. Malgré ce revers, Peter Bosz est satisfait de la prestation de ses poulains. Le Néerlandais note même une certaine marge de progression des Gones contre le champion de France en titre.

« Je vais beaucoup boire d’alcool après trois défaites [sourires]. Plus sérieusement, contre Lorient c’était mauvais, contre Monaco on ne mérite vraiment pas de perdre parce qu’on a bien joué, et aujourd’hui les joueurs ont tout donné. Je ne ferme pas les yeux sur ce que j’ai vu, mais on va dans le bon sens. Est-ce qu’il y a un sentiment de progression? Absolument », a assuré l’entraîneur lyonnais en conférence de presse.

Pas d’inquiétude pour Peter Bosz après le PSG

Après la défaite de l’Olympique Lyonnais contre Paris, Peter Bosz a également évoqué son avenir. Le technicien néerlandais n’affiche aucune inquiétude concernant son futur avec Lyon. « Non, je n’ai jamais peur. S’ils ne me donnent pas le temps, c’est comme ça. Mais j’ai une idée claire de mon travail et de comment je veux que les joueurs jouent. On s’entraîne dur, on fait tout pour gagner les matchs », a assuré le successeur de Rudi Garcia. Reste maintenant à savoir s’il sera de nouveau sur le banc de l’ OL lors de la prochaine journée contre Lens. Ce sera le 2 octobre à Bollaert.