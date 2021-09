France - Finlande : Didier Deschamps chamboule son onze type

Publié par Thomas le 07 septembre 2021 à 14:42

Après deux matchs nuls préoccupants contre la Bosnie et l’Ukraine, l’Equipe de France n’a plus le droit à l’erreur ce soir contre la Finlande dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Lors de cette rencontre cruciale, le sélectionneur Didier Deschamps devrait faire de gros changements dans le onze de départ.

Deschamps titularise pour la première fois Diaby

Les Bleus semblent avoir laissé loin derrière eux la réussite qui les caractérisait il y a quelques temps. « C'est fini l'euphorie de la coupe du monde 2018 ! On était sur une vague de réussite et elle s’est un peu cassée », rappelait le portier et capitaine tricolore Hugo Lloris après la triste rencontre face à l’Ukraine samedi dernier. Pourtant dominatrice (15 tirs à 9), la France n’est jamais parvenue à prendre l’avantage contre une équipe ukrainienne pourtant à sa portée.

Face à la Finlande ce mardi, Deschamps devrait procéder à des changements notables dans l’entrejeu. Si Hugo Lloris va rester dans les cages, au niveau de la défense, Presnel Kimpembe devrait quitter le onze titulaire, au profit du nouveau mancunienRaphaël Varane. Les pépins physiques contractés par Aurélien Tchouaméni et Kingsley Coman devraient quant à eux les éloigner de la pelouse ce soir, ce qui incorporerait pour la première fois Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) dans le onze type.

Ce soir, l’ancien coach de l’OM devrait opter de nouveau pour un 4-4-2 (comme face à l’Ukraine).

Gardien : Hugo Lloris

Défense : Léo Dubois (DD), Raphaël Varane (DC), Kurt Zouma (DC), Lucas Digne (DG)

Milieu de terrain : Jordan Veretout (MC), Paul Pogba (MC), Adrien Rabiot (MG), Moussa Diaby (MD)

Attaque : Karim Benzema (BU), Antoine Griezmann (AT)

Théo Hernandez, appelé pour la première fois lors de ce rassemblement, ne devrait donc pas débuter de nouveau, malgré ses très bonnes performances récentes en club.

Un retour de Benzema à Lyon

La rencontre face à la Finlande sera l’occasion pour l’attaquant des Bleus Karim Benzema de retourner à Lyon, après y être parti il y a 12 ans. Le joueur de 33 ans, qui a récemment vu son contrat prolongé d’un an au Real Madrid, devrait être longuement acclamé ce soir au Groupama Stadium, et pourrait pour l’occasion débloquer son compteur dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Français n’était jamais retourné dans le nouveau stade lyonnais depuis son ouverture en 2016.