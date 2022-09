FC Nantes Mercato : C'est acté, le FCN va recruter un grand défenseur !

Publié par Thomas G. le 21 septembre 2022 à 13:03





En difficulté après un début de saison compliqué, le FC Nantes va se renforcer en recrutant un défenseur de Ligue 2 très convoité.

FC Nantes Mercato : Le FCN va recruter un taulier de Ligue 2

Le FC Nantes n’avait pas réussi son mercato estival et les Canaris étudiaient la possibilité de recuter un joker depuis plusieurs semaines. Les dirigeants nantais sont conscients de la nécessité de renforcer l’effectif rapidement face à l’accumulation des matchs. La fatigue commence à se faire ressentir dans le groupe professionnel et les hommes d’Antoine Kombouaré n’ont remporté que deux victoires cette saison.

Selon les informations du journal L’Équipe, le FC Nantes et le FC Metz ont repris les négociations pour le transfert de Fabien Centonze. Le défenseur français était l’une des priorités du FCN cet été, mais les Jaune et Vert n’étaient pas parvenus à un accord avec leurs homologues messins. Le FC Metz a tenté à plusieurs reprises de prolonger le contrat du défenseur mais Fabien Centonze souhaite quitter la Moselle, son objectif est de retrouver l’élite. Sa situation contractuelle pourrait faire les affaires du FC Nantes. Sous contrat jusqu'en 2024 avec les Grenats, le montant de la transaction pourrait avoisiner 4 millions d’euros. Selon Florian Tonizzo, le latéral droit de 26 ans était absent de l’entraînement du FC Metz ce mercredi pour finaliser sa venue en Loire-Atlantique. Fabien Centonze devrait signer un contrat de 4 ans avec le FC Nantes.

FC Nantes Mercato : Le FCN veut retrouver la victoire

Les Jaune et Vert n’ont remporté qu’un seul match de Ligue 1, face à Toulouse et le FC Nantes est en manque de points en ce début de saison. Les Canaris souhaitaient finir le plus haut possible mais cet objectif pourrait être revu à la baisse en cas de nouvelles contre-performances. Les hommes d’Antoine Kombouaré sont 15e avec un point d’avance sur la zone de relégation. L’arrivée Fabien Centonze pourrait permettre à Antoine Kombouaré de procéder à des changements et faire souffler certains cadres.