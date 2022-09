FC Nantes Mercato : Une grosse confirmation tombe pour le joker

Publié par Ange A. le 17 septembre 2022 à 08:18





FC Nantes Mercato : Annoncé comme joker au FCN, Fabien Centonze ne cache pas son mécontentement suite à son départ avorté du FC Metz.

FC Nantes Mercato : Le FCN recalé pour Fabien Centonze

Avec seulement quatre recrues lors du dernier mercato, Antoine Kombouaré est loin d’avoir été gâté par ses dirigeants. Avec le retour du FC Nantes en Coupe d’Europe, le Kanak espérait plus de renforts lors de la dernière fenêtre des transferts. Alors que le mercato estival a officiellement fermé ses portes, les Canaris espéraient frapper un dernier coup en Ligue 2. La signature d’un joker à Nantes a été évoqué ces derniers jours.

Le nom de Fabien Centonze est revenu avec insistance du côté des bords de l’Erdre. Sociétaire du FC Metz en Ligue 2, le latéral âgé de 26 ans était ouvert à un retour en Ligue 1 en signant au FCN. Mais ses dirigeants ont repoussé l’offre des Canaris. Une décision qui courrouce l’arrière droit interrogé par Foot Mercato.

L’énorme coup de gueule de Centonze après son transfert avorté

Ouvert à un transfert au FC Nantes, Fabien Centonze ne digère pas le choix de sa direction de le retenir cet été. Il a même engagé un bras de fer avec son club afin de signer au FCN, sans succès. « Comme je l’ai dit, je sais ce que le club m’a apporté. Mais là je me sens trahi par la direction et je veux rétablir certaines vérités. Le club et en particulier le président Bernard Serin et le directeur sportif Pierre Dréossi n’ont pas respecté leur parole à mon sujet. J’avais une offre ferme du FC Nantes, j’ai 26 ans, je n’ai plus de temps à perdre et je voulais y aller. C’est normal d’être déçu », a déploré le latéral messin encore sous contrat jusqu’en 2024. Candidat au départ, Centonze n’a disputé que deux matchs (94 minutes) avec les Grenats cette saison. Reste à savoir s’il pourra encore rejoindre Nantes comme joker dans les prochains jours.