PSG Mercato : Al-Khelaïfi se rapproche d'une superbe signature

Alors que le PSG réalise un début de saison quasi parfait, son président Nasser Al-Khelaïfi souhaite toujours recruter une star en défense.

PSG Mercato : Milan Skriniar, priorité du Paris SG en janvier

Malgré un début de saison en fanfare et un bilan de 0 défaite en 10 rencontres, le Paris Saint-Germain garde quelques regrets concernant son mercato estival. Si les Rouge et Bleu sont effectivement parvenus à recruter de grands joueurs notamment au milieu de terrain, le club de la capitale reste toutefois sur un échec cuisant en défense centrale. " On n'a pas fait un bon mercato. La première semaine, on a réussi à faire Vitinha. Après, on a 6 ou 7semaines sans rien. À partir du moment où les décisions économiques conditionnent le sportif, ce n'est pas un bon mercato ", déclarait récemment Luis Campos au micro de RMC Sport. Piste prioritaire du PSG pour renforcer la nouvelle défense à 3 instaurée par Christophe Galtier, Milan Skriniar a finalement été retenu par l’Inter Milan, qui refusait à chaque fois les offres parisiennes.

Un dossier clos ? Pas totalement puisque la piste menant au roc slovaque serait toujours d’actualité au sein du Paris Saint-Germain. Avec la blessure de Presnel Kimpembe et le manque de profondeur à ce poste, la direction francilienne aurait réitéré son intérêt pour Skriniar. Un dossier complexe, car les Interistes souhaitent prolonger leur jouer, mais sur lequel Nasser Al-Khelaïfi compte bien tirer son épingle du jeu.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi se charge personnellement de la venue de Skriniar

D’après la presse italienne et le site Tuttosport, le Paris SG serait en négociations avec Milan Skriniar pour le convaincre de ne pas prolonger à l’Inter Milan cette saison. Avec pour objectif de le recruter lors du mercato hivernal, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris lui-même le dossier pour négocier avec les représentants lombards. " C’est l’objectif de Al-Khelaïfi, qui veut faire comprendre à Skriniar qu’il est désiré au PSG pour le pousser à ne pas prolonger ", indique le média transalpin. Pour rappel, le président du PSG avait déjà pris en charge le dossier en fin d’été, face aux réticences de Steven Zhang (son homologue milanais) qui bloquait le départ de son défenseur.