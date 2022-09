OL : Vente, Aulas va boucler une grosse signature à 86 M€

Publié par Ange A. le 22 septembre 2022 à 03:46





Futur actionnaire de l’Olympique Lyonnais, John Textor serait sur le point de franchir un pas pour son entrée dans le capital des Gones.

OL : Bonne nouvelle pour le rachat de Lyon

La vente de l’Olympique Lyonnais se précise. Après l’entrée en négociations exclusives avec John Textor en juin, Jean-Michel Aulas est sur le point de céder des parts à l’homme d’affaires américain. Des parts de l’ OL avaient été mises en vente suite au retrait de Pathé et IDG Capital, deux partenaires historiques du club rhodanien. La candidature de l’entrepreneur américain pour le rachat de ces parts avait été retenue par le président lyonnais. Lequel avait fixé jusqu’au 30 septembre le délai de cession de ces parts. Selon les informations fournies par le journal Le Progrès, l’entrée de John Textor dans le capital de Lyon se précise. La source assure que le futur actionnaire lyonnais était en quête de partenaires pour finaliser ce dossier.

86 millions d’euros bientôt sur la table d’Aulas

Une source citée par le journal croit savoir que le dossier de rachat de l’Olympique Lyonnais serait bouclé à « 98% ». La source indique que John Textor s’est tourné vers des investisseurs et non des banques traditionnelles pour acquérir d’importants parts à l’ OL. L’homme d’affaires se serait ainsi tourné vers James Salter et Bill Foley via une société nommée Eagle Football Holdings LLC et Ares Credit Group. Deux entités déjà présentes dans le capital de l’Atlético Madrid. S’agissant d’Eagle Football, le journal régional annonce qu’il va verser un montant de 86 millions d’euros pour l’augmentation du capital des Gones.

Les accords avec ses nouveaux partenaires doivent être conclus et annoncés d’ici le 30 septembre. Les fonds injectés devront servir à effacer une partie importante de la dette de Lyon, estimée en juin à 330 millions d’euros. Quant à Jean-Michel Aulas, il devrait encore garder la main au moins pour les trois prochains années comme il l’avait indiqué dans les colonnes de L’Équipe.