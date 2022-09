OL Mercato : Vente, Aulas tout proche de céder Lyon !

Publié par Enzo Vidy le 21 septembre 2022 à 13:26





Interviewé par L’Équipe, Jean-Michel Aulas est extrêmement confiant concernant le rachat de l’ OL. Selon lui, tout n'est plus qu'une question de temps désormais.

OL Mercato : Vente, plus que quelques détails à régler selon Aulas

Le 30 septembre arrive à grand pas. C’est la date limite qui a été fixée pour finaliser le rachat du club rhodanien, et tout semble se dérouler comme prévu d’après Jean-Michel Aulas, interrogé par L’Équipe. D'abord, il ne faut pas laisser penser que les choses pourraient ne pas se faire. L'accord signé est un accord ferme sans condition suspensive depuis le début. Il y avait une date limite, le 30 septembre, on entre dans les derniers jours et rien ne suscite d'interrogations.

Tout s’est accéléré dimanche soir, à l’occasion du choc face au PSG au Groupama Stadium, perdu par l’OL 1-0. Jean-Michel Aulas s’est longuement entretenu avec John Textor afin de lever les derniers doutes qui planaient dans le ciel lyonnais. Depuis, tous les signaux semblent être au vert et une officialisation semble désormais plus proche que jamais.

OL Mercato : Vente, il reste tout de même une ombre

Aulas l’a avoué lui-même, l’endettement de l’Olympique Lyonnais est assez conséquent. Cependant, il reste relativement positif et assure à L’Équipe que cela fait partie du processus. " L'OL a un endettement assez important mais pourquoi ? On est propriétaires du stade, de l'Arena, des terrains d'entraînement, des académies... Et ça fait partie de la transaction. Ce qu'on a négocié depuis la fin du mois d'août, c'est le fait de discuter avec les banques sur cet endettement. "

Le dirigeant des Gones semble donc plus convaincu que jamais. Il reste neuf jours pour finaliser le dossier et faire entrer son club de toujours dans une nouvelle dimension. Par ailleurs, il affirme qu’il mènera encore les opérations pour les trois années à venir du côté de l’OL.