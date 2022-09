OL Mercato : Aouar, l’énorme coup dur se précise pour Lyon

Publié par Ange A. le 22 septembre 2022 à 07:56





Longtemps annoncé sur le départ à Lyon, Houssem Aouar aurait de nouveau tranché pour son avenir. Lequel devrait s’écrire loin de l’ OL.

OL Mercato : La décision fracassante d’Houssem Aouar pour son futur

Malgré le bon de sortie dont il disposait et le fort intérêt qu’il a suscité, Houssem Aouar n’a pas quitté l’Olympique Lyonnais. Un départ du milieu de terrain était attendu par la direction de l’ OL cet été. Le Baby-Gone n’a pas manqué de prétendants durant le dernier mercato. Le Bétis Séville, Nottingham Forest et même l’OGC Nice étaient tous intéressés par le milieu âgé de 24 ans. Mais faute d’accord entre toutes les parties, le transfert d’Aouar ne s’est pas réalisé cet été. Resté à quai, le milieu lyonnais vit un début de saison difficile. L’international tricolore (1 sélection) n’entre plus dans les plans de Peter Bosz. Le milieu n’a joué que 30 minutes lors de la 1re journée du championnat. Il n’a été convoqué que deux fois cette saison. De quoi frustrer le Baby-Gone qui aurait tranché sur la question de son avenir. Selon Goal, le milieu lyonnais pousse pour un départ.

Un vieux prétendant déjà l’affût pour Aouar

En fin de contrat en 2023, Houssem Aouar envisagerait donc de quitter l’Olympique Lyonnais en tant que joueur libre. Un coup dur à venir pour l’ OL au moment où une prolongation du milieu de terrain était évoquée. Un nouveau contrat de deux aurait été envisagé par la direction de Lyon. Mais au vu du traitement dont il fait l’objet, le Baby-Gone ne compte plus s’inscrire dans le projet de son club formateur.

Alors que son départ se profile, la source indique qu’un vieux prétendant devrait revenir à la charge pour le Lyonnais. Le Bétis Séville pourrait saisir cette opportunité à zéro euro pour s’attacher les services du numéro 8 lyonnais. Le pensionnaire de La Liga compte à cet effet trouver un accord rapidement avec le joueur qui sera libre de négocier avec son futur club dès janvier.