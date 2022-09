PSG Mercato : Barça, les détails du départ de Messi filtrent !

Publié par Gary SLM le 22 septembre 2022 à 08:26





C'est au mercato estival 2021 que Lionel Messi a signé au PSG. Le Barça n'avait pas pu prolonger l'Argentin et on sait désormais pourquoi.

Pourquoi Lionel Messi a-t-il refusé de prolonger au Barça ?

Tout le petit monde du football européen croyait que la carrière de Lionel Messi prendrait fin au FC Barcelone. Contre toute attente, le génie argentin a quitté le Barça le 10 aout 2021 pour poser ses valises au PSG. Jusqu'ici, les raisons de cette décision étaient inconnues dans leurs plus petits détails. Ce n'est plus le cas depuis que le site du quotidien El Mundo, a publié son BARÇALEAKS.

On apprend dans la publication que l'actuel attaquant du Paris Saint-Germain réclamait "en pleine pandémie un intérêt de 3,75% pour reporter sa prime de fidélité avec une pénalité de 20% s'il n'était pas payé au mois d'octobre" de la même année.

La même source indique qu'après que le gouvernement espagnol a institué le 20 mars 2020 l'état d'alerte pour la pandémie, un avenant au contrat de Lionel Messi avait été signé 5 jours après, soit le 25 mars 2020. Une autre demande extraordinaire du joueur a fait capoter les négociations.

En effet, Messi aurait demandé à Bartomeu (président du FC Barcelone), de baisser le montant de sa clause de départ. Fixée à 700 M€, le joueur offensif aurait exigé que cette prime soit de seulement de 10 M€, un cadeau que ses anciens dirigeants ne se voyaient pas lui faire.

PSG Mercato : c'est bien l'argent qui a conduit Messi à Paris !

Avec cette information, on peut affirmer sans se tromper que le coéquipier de Kylian Mbappé, Neymar Jr et Ekitike a fait le choix du PSG pour des raisons financières. La star de l' équipe nationale d'Argentine aurait pourtant pu finir sa carrière au club espagnol qui lui a tant apporté. Léo Messi a été formé au sein de l'académie du club espagnol où il a fait le plus gros de sa carrière par la suite.

Le protégé de Christophe Galtier a fait ce choix controversé de rejoindre le Paris Saint-Germain pour la solidité financière de ses propriétaires. Le septuple Ballon d'or, plus titré que Cristiano Ronaldo (5 ballons d'or), aura donc bien du mal à faire oublier aux fans catalans ce gros coup dur qu'il a porté à leur club de cœur lors de son départ.