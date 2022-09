PSG Mercato : Lionel Messi donne sa réponse à Luis Campos !

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2022 à 10:51





PSG Mercato : Interrogé récemment par RMC, Luis Campos a demandé ouvertement à Lionel Messi de rester au Paris SG. La réponse de la Pulga n’a pas tardé.

Invité sur dans l'émission « Rothen s'enflamme », le conseiller football du Paris Saint-Germain s’est prononcé sur l’avenir de Lionel Messi. Arrivé gratuitement durant l’été 2021 en provenance du FC Barcelone, l’attaquant argentin dispose d’un contrat courant jusqu’en juin prochain avec le PSG, mais avec une année supplémentaire en option. Satisfait du début de deuxième saison du septuple Ballon d’Or, la direction du club de la capitale aimerait le voir prolonger l’aventure en Ligue 1. Une information confirmée par Luis Campos sur RMC.

« J'ai demandé à Messi s'il voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais qu'il reste pendant les trois ans que j'ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Leo », a déclaré le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi. Et selon des sources proches du joueur de 35 ans, ce dernier se serait fixé des objectifs avant de trancher pour son futur.

PSG Mercato : Lionel Messi a fixé un deadline pour son avenir

Déterminé à prolonger le contrat de Lionel Messi, Luis Campos est toutefois conscient que l’affaire pourrait capoter en fonctions de certains économiques. En effet, le dirigeant portugais assure que pour garder l’ancien capitaine du Barça, le Paris SG devra renflouer ses caisses en vendant. « On ne peut pas avoir ces joueurs si on ne gagne pas, et si on ne vend pas bien les joueurs. Car on va avoir des problèmes économiques », a expliqué l’ancien recruteur du Real Madrid.

De son côté, le principal concerné ne semble pas encore préoccupé par la question de son avenir. D’après le journaliste Florent Torchut du quotidien L’Équipe, Messi ne compte pas engager de négociations concernant son futur avant la prochaine Coupe du monde. Le PSG va donc devoir patienter plusieurs mois avant de connaître la décision du footballeur argentin.