PSG Mercato : Le Paris SG retient un énorme crack cet été !

Publié par Thomas G. le 22 septembre 2022 à 10:26





Connu pour la qualité de son centre de formation, le PSG a décidé de conserver un grand talent français très convoité durant le mercato estival.

PSG Mercato : Le Paris SG ne souhaitait pas se séparer d’une pépite

Le Paris Saint-Germain a la chance d’avoir l’un des meilleurs centres de formation de France et d’Europe. Chaque année, des jeunes joueurs talentueux issus de la formation parisienne passent professionnels. Ces dernières saisons, plusieurs pépites ont quitté prématurément le club de la capitale sans démontrer toute l’étendue de leur potentiel.

Les dirigeants du PSG, lassés de voir leurs pépites partir, ont décidé de proposer massivement des contrats aux jeunes joueurs pour les conserver. Cet été, le Paris Saint-Germain a bataillé pour convaincre Warren Zaïre-Emery de signer son premier contrat professionnel au PSG. Le prodige de 16 ans était suivi par de nombreux clubs, dont le Real Madrid et le Bayern Munich. Les Bavarois étaient proches de trouver un accord avec l’entourage du joueur, mais la volonté du Titi a pris le dessus. Warren Zaïre-Emery a un rêve : s’imposer au Paris Saint-Germain. L’espoir français veut marcher sur les traces de son aîné Presnel Kimpembe.

Selon les informations du journal L’Équipe, les Parisiens n’ont pas souhaité prêter le milieu français alors qu’un accord était proche avec le RC Lens. Warren Zaïre-Emery a impressionné Christophe Galtier à l’entraînement à tel point que l’entraîneur français veut l’intégrer dans la rotation.

PSG Mercato : Le Paris SG s’active pour prolonger ses cadres

Le PSG veut prolonger ses cadres avant le mercato hivernal. Dans cette optique, les discussions ont déjà débuté. Marco Verratti, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Lionel Messi et Sergio Ramos sont concernés par un renouvellement de contrat. Luis Campos connaît l’importance de ces dossiers et son objectif et de ne pas faire traîner ses prolongations. Le dirigeant portugais veut éviter une éventuelle désillusion en bouclant rapidement ses dossiers. Marquinhos, Marco Verratti et Presnel Kimpembe devraient une nouvelle fois prolonger avec le Paris Saint-Germain. En parallèle, la décision de Sergio Ramos (36 ans) et celle du septuple Ballon d’Or, Lionel Messi (35 ans), reste pour le moment incertaine pour le PSG.