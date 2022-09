LOSC Mercato : Lille a failli perdre un énorme crack cet été

Publié par Jules le 23 septembre 2022 à 11:43





Alors que le LOSC a été très actif sur le marché des transferts cet été, les Dogues auraient bien pu perdre un joueur supplémentaire.

LOSC Mercato : Un espoir de Lille a reçu des offres cet été

Préféré à Léo Jardim durant les deux dernières journées de Ligue 1, Lucas Chevalier semble être devenu le numéro 1 dans les cages du LOSC cette saison. En effet, avec l'arrivée de Paulo Fonseca cet été, le joueur de 20 ans semble avoir pris une autre dimension. Son talent et son potentiel n'auraient d'ailleurs pas échappé aux autres clubs, comme le révèle aujourd'hui son agent, Mikkel Beck dans La Voix des Sports.

En effet, l'agent et représentant de Lucas Chevalier a expliqué au média nordiste que, cet été, le jeune portier aurait très bien pu quitter le LOSC. " Cet été, on aurait pu faire un autre choix car Lucas était demandé par de nombreux clubs ", a-t-il confié. Alors qu'il semble avoir pris plus de place dans l'effectif des Dogues, le joueur peut se satisfaire d'être resté dans le Nord.

LOSC Mercato : Lucas Chevalier ne regrette pas son choix

L'ancien international danois qui gère aujourd'hui la carrière de Lucas Chevalier se satisfait du choix de son joueur d'être resté au LOSC cet été. En effet, alors que " Lille voulait qu’il reste, qu’il soit en compétition avec Jardim ", le portier de 20 ans s'est accroché et croit désormais en ses chances de devenir le numéro 1 dans les cages lilloises à long terme.

L'agent affirme que le joueur " a bien fait de rester " au LOSC. Reste à voir maintenant qui prendra la place dans les cages des Dogues lors du prochain match de championnat après la trêve. Un match un peu spécial puisqu'il s'agira d'un derby contre le RC Lens, l'ennemi de toujours qui affiche une grosse forme en ce moment.