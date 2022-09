OM Mercato : Une étrange enquête lancée contre Pablo Longoria

Publié par Timothée Jean le 23 septembre 2022 à 17:10





S’il est très apprécié par les supporters de l’ OM, le président Pablo Longoria est visé par une enquête pour le moins très étrange.

OM Mercato : Pablo Longoria dans le viseur de certains journalistes

Le mercato de l'Olympique de Marseille a ravivé les flammes dans le cœur des supporters, qui étaient longtemps habitués à des déceptions. Cette tendance s’est renversée grâce notamment au travail remarquable de Pablo Longoria et son équipe. Malgré un budget mercato limité, le président marseillais a réussi à bâtir une équipe phocéenne très compétitive avec l’arrivée de grands noms, tels qu’Alexis Sanchez, Jordan Veretout ou encore Jonathan Clauss. Hyperactive sur le marché des transferts, la direction marseillaise est parvenue à mettre la main sur une douzaine de recrues cet été. Un recrutement ambitieux salué par bon de supporters et observateurs de l’ OM.

Toutefois, Pablo Longoria ne s’est pas fait que des amis à Marseille. Alors qu’il existe déjà quelques dissensions internes, le dirigeant espagnol serait désormais dans le collimateur de certains journalistes. « Pablo Longoria est dans le viseur de nombreux journalistes… ça enquête, ça enquête ! », a publié Mohamed Toubache-Ter sur son compte Twitter avant d’expliquer que le président marseillais « ne copine pas avec certains journalistes… ce qui apparemment dérange ». Certains hommes des médias auraient alors ouvert cette « enquête » contre Pablo Longoria dans l’unique but de le « coincer sur les transferts ».

OM Mercato : Pablo Longoria n’a rien fait d’illégal

Cependant, ces enquêtes étranges semblent déjà vouées à l’échec. Car pour le moment, le jeune président de l’Olympique de Marseille (36 ans) n’a rien à se reprocher concernant le mercato estival. « Il n’y a rien d’illégal pourtant ! Sur quoi portent les enquêtes ? Sur la connexion de certains deals… il n’y a rien d’illégal », a ajouté l’insider.

Promu à la tête de l’OM en remplacement de Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria a usé de stratégies innovantes et d’un réseau efface pour réaliser un travail remarquable sur le marché des transferts. Il a remis l’Olympique de Marseille sur la carte des clubs européens qui comptent en négociant de très gros coups avec des cadors européens. Apaisement des relations avec les supporters, l’arrivée de grands chez les pensionnaires du Vélodrome, le président marseillais a conquis le cœur du public phocéen.

OM Mercato : Pablo Longoria très attendu en matière de ventes

Passé par Huelva, l'Atalanta, Sassuolo, la Juventus puis Valence, Pablo Longoria entretient de bonnes relations avec de nombreux clubs européens et est très apprécié par Frank McCourt. Toutefois, la pression reste toujours maintenue sur les épaules du responsable espagnol, qui peine à réaliser de belles ventes depuis son arrivée à Marseille. Cet été, malgré le départ de Duje Caleta-Car ou encore de Luan Peres, le club phocéen n’a réussi que 13 M€ de ventes. Une rentrée d’argent insuffisante pour Frank McCourt.

Selon L’Équipe, le propriétaire de l’ OM espère au moins « une vingtaine de millions d'euros de ventes d'ici le 30 juin prochain » afin de rééquilibrer les comptes du club. Pablo Longoria et son équipe sont déjà prévenus. Contraint de réduire la masse salariale et de proposer de belles ventes à son actionnaire, le président marseillais n'est absolument pas inquiet, car il a toujours « plan ». D’autant plus qu’ici le prochain mercato hivernal, l’ OM pourrait encaisser un joli chèque.

Prêté cet été à la Juventus, Arkadiusz Milik ne devrait pas faire son retour dans la cité phocéenne. La presse italienne explique que les Bianconeri, convaincus de ses débuts réussis à Turin, souhaitent déjà lever son option d’achat estimée à environ 10 millions d’euros, ce qui représenterait une belle vente pour l’OM. Bamba Dieng, proche de rejoindre l’OGC Nice cet été, pourrait être également vendu. La direction marseillaise espère toucher un joli chèque sur son prochain départ. Pablo Longoria s’attend donc à de belles opérations lors de la prochaine fenêtre de transferts.