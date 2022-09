Real Madrid : Eden Hazard met la pression sur Carlo Ancelotti !

Publié par Thomas G. le 23 septembre 2022 à 19:40





Épargné par les blessures ces dernières semaines, Eden Hazard a adressé un message à Carlo Ancelotti et s’est exprimé sur sa situation au Real Madrid.

Barré par la concurrence au Real Madrid, Eden Hazard profite de cette trêve internationale pour retrouver de la confiance en sélection. Interrogé sur son début de saison, l’international belge a déclaré : « C'était un plaisir, on a fait un bon match, surtout une très belle première mi-temps. On gagne le match, on prend trois points et on va aller en Hollande pour bien se préparer pour la Coupe du Monde. Je sais ce que je peux faire quand je joue. À moi d'essayer de gratter un maximum de minutes et d'arriver en forme à la Coupe du Monde. » Eden Hazard espère arriver à son pic de forme en novembre pour la Coupe du Monde, et l’objectif est clair pour le Madrilène : convaincre Carlo Ancelotti de le faire jouer.

Malgré son faible temps de jeu, Eden Hazard ne veut pas quitter la Casa Blanca. L’attaquant belge souhaite avoir un rôle plus important au Real Madrid, l’ailier de 31 ans ambitionne de retrouver une place de titulaire. Dans le même temps, ses coéquipiers Merengues réalisent un début de saison parfait. Les Madrilènes sont sur une série de 10 victoires consécutives et c’est bien connu dans le monde du football : on ne change pas une équipe qui gagne.

Après la rencontre entre la Belgique et le Pays de Galles, Eden Hazard a déclaré : « J'ai envie de jouer, ça a été des moments compliqués, parce que j'ai envie de jouer, mais que je ne joue pas. Mais je me donne à fond, j'ai envie d'être sur le terrain. Je me sens bien au Real Madrid, c'est juste que je joue moins, mais quand je joue, je joue bien. C'est une situation délicate. Je veux jouer plus, je sais que je peux apporter plus. En prenant le rythme, je vais revenir, mais il faut juste que je joue. » Eden Hazard a deux mois devant lui pour inverser la tendance et récupérer sa place dans le onze de Carlo Ancelotti. Reste à savoir si cette requête a été bien accueillie par l’entraîneur italien.