Barça Mercato : Deux superstars ciblées pour l'après Busquets !

Publié par Thomas G. le 23 septembre 2022 à 18:10





Arrivé dans sa dernière année de contrat, Sergio Busquets va laisser un énorme vide au Barça que les Blaugranas veulent combler en recrutant un taulier.

Barça Mercato : Le FC Barcelone piste deux superstars

Le FC Barcelone a entamé les démarches pour trouver un sucesseur à Sergio Busquets qui partira à l'expiration de son contrat en juin prochain. Les dirigeants du Barça savent que dénicher un successeur de l’international espagnol sera difficile. Sergio Busquets a marqué l'histoire et a modifié le jeu des Blaugranas grâce à sa qualité technnique son calme et sa vision de jeu. Le FC Barcelone va désormais devoir remplacer une nouvelle légende du club.

Après avoir coché le nom de la jeune pépite espagnole, Martin Zubimendi, la direction du Barça s’est penché sur des profils plus expérimentés. Selon le journaliste de Sport, Xavi Torres, Joshua Kimmich et Rodri sont des options pour le FC Barcelone. Ce sont deux dossiers compliqués, mais les Blaugranas sont confiants après les prouesses réalisées lors du dernier mercato estival. Le maestro du Bayern Munich fait partie des meilleurs milieux de terrain au monde, sa polyvalence est très appréciée en interne.

Joshua Kimmich incarne le présent et le futur de la National Manschaft c’est un leader qui pourrait apporter une réel plus-value au Barça. Dans le même temps, le FC Barcelone pourrait rapatrier un talent espagnol en rapatriant Rodri qui s’est rendu indispensable à Manchester City. Son profil est similaire avec le syle de jeu de Sergio Busquets et son expérience de la Liga pourrait faire la différence.

Barça Mercato : La trêve internationale fait mal aux Blaugranas

La trêve internationale coûte cher au FC Barcelone, hier soir Jules Koundé et Memphis Depay sont sortis sur blessure. Les deux joueurs vont quitter leurs rassemblements respectifs pour rentrer à Barcelone et débuter leur convalescence. Frenkie de Jong et Ousmane Dembélé ont quant à eux ressenti des douleurs qui pourraient s’apparenter à de la fatigue musculaire. Jules Koundé est d’ores et déjà forfait pour le choc face à l’Inter et pour le Clasico le 16 octobre ce qui va pousser Xavi a changé ses plans dans les prochaines semaines.