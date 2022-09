Barça Mercato : Le FC Barcelone trouve le successeur de Busquets

Publié par Thomas G. le 21 septembre 2022 à 11:26





Barça Mercato : Après avoir acté le départ de Sergio Busquets, le FC Barcelone aurait coché le nom d'un jeune espoir espagnol pour le remplacer.

Barça Mercato : Le FC Barcelone veut une pépite de Liga

Le FC Barcelone se lance dans la deuxième phase de son projet pour continuer à se renforcer. Les Blaugranas veulent rajeunir l’effectif de Xavi pour bâtir une équipe jeune qui pourra durer et gagner plusieurs titres. Dans cette optique, le Barça souhaite se séparer de certaines légendes du club comme Gerard Piqué, Jordi Alba ou encore Sergio Busquets. Le milieu espagnol va quitter le FC Barcelone à l’issue de son contrat en juin 2023. Selon les informations de Sport, Sergio Busquets devrait jouer en MLS après avoir accepté la proposition de l’Inter Miami.

Le FC Barcelone a dans le même temps choisi son successeur après avoir dressé une liste de potentiels remplaçants. Selon Sport, le Barça a finalement décidé de recruter le milieu espagnol de 23 ans, Martin Zubimendi. Xavi et Jordi Cruyff estiment que l’espoir de la Real Sociedad est le remplaçant parfait pour Sergio Busquets. Les dirigeants catalans l’ont choisi au détriment de Ruben Neves pour son expérience de la Liga et sa qualité de passe. Martin Zubimendi est sous contrat jusqu’en 2025 avec la Real Sociedad et le club basque ne veut pas le vendre. Le Barça va devoir payer sa clause libératoire de 60 millions d’euros pour le recruter. L’heureux élu pourrait également créer la surprise en étant appelé par Luis Enrique pour disputer la Coupe du Monde au Qatar.

Barça Mercato : Frenkie de Jong est toujours sur la sellette

Le Barça veut également recruter un nouveau milieu de terrain pour utiliser Frenkie de Jong en tant que relayeur. L’international néerlandais n’a pas réussi à convaincre le staff de l’installer définitivement devant la défense. Le salaire de Frenkie de Jong est toujours un problème pour le FC Barcelone qui pourrait à nouveau acter son départ cet hiver. Lors du mercato estival, l’ancien prodige de l’Ajax avait refusé de partir, mais le milieu hollandais pourrait changer son fusil d’épaule après la Coupe du Monde.