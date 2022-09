PSG Mercato : Riyad Mahrez lâche une réponse détonnante au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 24 septembre 2022 à 00:40





Cible de Luis Campos pour combler le vide laissé par Angel Di Maria, Riyad Mahrez a fait une importante précision sur son avenir avec Manchester City.

PSG Mercato : Riyad Mahrez dans les plans de Luis Campos

Considéré comme l'un des joueurs les plus performants de Premier League ces dernières saisons, Riyad Mahrez fait toujours rêver le Paris Saint-Germain. Le Qatar aimerait l’intégrer à son armada offensive. D’ailleurs, pour son premier mercato en tant que conseiller football du club de la capitale, Luis Campos aurait fait du milieu offensif de Manchester City durant l’été. Avec le départ en fin de contrat d’Angel Di Maria, les décideurs parisiens visaient l’international algérien pour assurer sa succession.

Surtout que son bail expirait le 30 juin 2023. Et selon le quotidien L’Équipe, la situation du protégé de Pep Guardiola était « sérieusement prise en considération » à Paris. Finalement, l’ancien meneur de jeu de Leicester City a paraphé un nouveau contrat avec les Skyblues jusqu’en juin 2025. Et si Luis Campos et les siens envisageaient de revenir à la charge dans un an, Riyad Mahrez a tenu à faire passer un message clair sur son avenir.

PSG Mercato : Mahrez dévoile l’identité de son dernier club en Europe

Recruté en juillet 2018 en provenance de Leicester City contre un énorme chèque de 67,80 millions d’euros, Riyad Mahrez se sent heureux sous les ordres de Pep Guardiola. Alors qu’il a prolongé cet été pour les trois prochaines saisons, l’ancien coéquipier de N’Golo Kanté assure qu’il aimerait terminer sa carrière à Manchester City.

« Je veux définitivement terminer ma carrière à Manchester City et jouer aussi longtemps que possible. Je pense que je peux encore jouer longtemps. On verra ce que l’avenir nous réserve après », a confié Mahrez aux médias de Manchester City. À 31 ans, le natif de Sarcelles compte donc rester à City au moins jusqu’à ses 34 ans révolus. Un message très clair pour le Paris Saint-Germain qui devrait donc revoir ses plans pour la succession d’Angel Di Maria qui évolue désormais avec la Juventus Turin.