PSG Mercato : Galtier tient le digne héritier d’Angel Di Maria !

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2022 à 11:33





PSG Mercato : Le marché des transferts a permis au Paris SG de régler la question de la succession d’Angel Di Maria, qui a rejoint librement la Juve cet été.

PSG Mercato : Un international espagnol à la place de Di Maria

Après sept ans de bons et loyaux services, Angel Di Maria a tiré sa révérence cet été avec le Paris Saint-Germain. À 34 ans, le milieu offensif argentin est allé poursuivre sa carrière du côté de la Juventus Turin. Alors que les supporters parisiens se posaient la question de savoir qui allait pouvoir tenir le rôle du meilleur passeur de l’histoire du club de la capitale, le quotidien L’Équipe assure ce samedi que le dernier mercato estival a permis de régler cette question.

Dernière recrue de Luis Campos, arrivée en provenance de Valence pour 22 millions d’euros, Carlos Soler « devrait être un des premiers bénéficiaires de la rotation exigée par l’accumulation des matchs », explique le quotidien sportif. L’international espagnol de 25 ans occupera un « rôle de doublure offensive de luxe », en soutien de la MNM, ce qui colle bien « à ses qualités de coup d’oeil, de placement fin, de sens du décalage et de la passe, sans négocier la finition. »

La polyvalence de Carlos Soler pourrait lui permettre d’évoluer un cran plus bas, dans un rôle de relayeur au sein d’un 4-3-3 par exemple. « À cet égard, il offre une solution tactique supplémentaire à Galtier dans une situation où l’entraîneur parisien voudrait passer à un système plus compact à trois milieux », poursuit L’Équipe.

L’ancien capitaine de Valence renforcerait ainsi l’entrejeu du PSG tout en « mettant à profit sa qualité technique bien au-dessus de la moyenne pour orienter des transitions assassines, un peu à l’image d’Angel Di Maria quand il était placé là. » Sous contrat jusqu’en juin 2027, Soler sera ainsi le digne héritier d’Angel Di Maria dans la capitale. Et Christophe Galtier semble déjà convaincu par le potentiel de son joueur.

PSG Mercato : Christophe Galtier déjà sous le charme de Carlos Soler

Méconnu du grand public, Carlos Soler semble avoir débarqué au Paris Saint-Germain dans le rôle de doublure de luxe du trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. Doté d'une qualité technique supérieure à la moyenne, le milieu de terrain offensif formé à Valence vient densifier ce secteur de jeu aux côtés de Pablo Sarabia, de retour de son prêt au Sporting CP, et Hugo Ekitike, arrivé cet été en provenance de Reims.

Sur le papier, Carlos Soler fait même figure de doublure de Lionel Messi dans un rôle de numéro 10, capable de renforcer le milieu de terrain afin de soutenir Marco Verratti et Vitinha. C'est d'ailleurs à la place de La Pulga que l'ancien joueur de Valence est entré face à la Juventus Turin. Par conséquent, Christophe Galtier est très satisfait de compter Carlos Soler dans ses rangs.

« Ils sont déjà heureux d’être là. Ils avaient le souhait de nous rejoindre depuis un certain temps. Carlos Soler a du rythme, il a fait une préparation normale. Il y a 10 jours il jouait un match avec Valence, donc il est dans le rythme. Il a simplement à découvrir à la fois ses partenaires et ce que je vais lui demander sur le terrain par rapport à l’organisation. Mais comme c’est un joueur intelligent et de très haut niveau, ça va vite le faire », a indiqué le coach du Paris SG lors de sa conférence de presse de vendredi. Le principal concerné ne cache pas son bonheur d'être désormais Parisien.

PSG Mercato : Carlos Soler exulte pour son arrivée au Paris SG

À un an de la fin de son contrat avec Valence, Carlos Soler a dit oui au Paris Saint-Germain pour entamer une nouvelle aventure après avoir évolué toute sa carrière dans son club formateur. Remplaçant au coup d'envoi de la première journée de Ligue des Champions contre la Juventus Turin au Parc des Princes, le compatriote de Sergio Ramos a remplacé Lionel Messi à la 84e minute de jeu.

Après ses premières minutes disputées avec son nouveau club, le natif de Valence a exprimé sa joie sur Twitter. « Une soirée inoubliable. Première victoire de la saison en Champions League lors de mes débuts avec l’équipe. Le Parc des Princes est incroyable ! Allez Paris ! », a écrit Carlos Soler, attendu comme titulaire ce samedi face au Stade Brestois.