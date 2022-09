Barça Mercato : Revirement inattendu pour Gerard Piqué à Barcelone

Publié par Timothée Jean le 23 septembre 2022 à 23:10





Barça Mercato : Annoncé sur le départ depuis quelques semaines, l’avenir de Gérard Piqué connait un nouveau rebondissement en Catalogne.

Barça Mercato : Gerard Piqué parti pour rester à Barcelone

Auteur d'un début de saison convaincant, le FC Barcelone pointe à la deuxième place de Liga avec 16 points, derrière le Real Madrid qui en compte 18. Une entame de saison quasi parfaite du Barça sans son capitaine Gerard Piqué (35 ans). Titulaire indiscutable de l’équipe catalane depuis plusieurs années, l’international espagnol a vu son statut remis en cause cette saison. Il est désormais relégué sur le banc de touche au profit de Jules Koundé et Ronald Araujo. Une relégation brutale, difficile à encaisser par cette légende barcelonaise, au point où certains médias espagnols annonçaient déjà une triste pour Gerard Piqué. Mais la donne devrait finalement changer.

Et pour cause, les blessures successives de Jules Koundé et Ronald Araujo ont totalement relancé le dossier. Les deux défenseurs centraux se sont blessés durant cette trêve internationale, ce qui laisse un trou béant au sein de la défense du FC Barcelone. Le journal Sport assure alors que Gerard Piqué devrait profiter de ces absences pour faire son retour dans le onze de départ du FC Barcelone. Le capitaine catalan devrait donc profiter de la situation pour se relancer et disperser les doutes sur son avenir.

Barça Mercato : La demande colossale de Gerard Piqué

Par ailleurs, la presse espagnole a publié quelques détails du contrat de Gerard Piqué au Barça et ils sont surprenants. Selon El Mundo, le défenseur espagnol s’était entendu avec l’ancienne direction du FC Barcelone sur les termes d’un contrat faramineux. Il aurait signé en 2019 un bail de cinq ans au Barça, avec un salaire annuel de 28,4 millions d’euros. Ce qui faisait de lui le défenseur central le mieux payé de la planète à ce moment-là. Il dépassait ainsi son compatriote Sergio Ramos, qui percevait environ 12,5 millions d’euros au Real Madrid. Mais l’ancien joueur de Manchester United a accepté de baisser son salaire durant la pandémie sanitaire. Il percevrait aujourd’hui environ 15 millions d’euros au Barça.